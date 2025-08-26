快訊

彰化7月詐騙財損逾2.3億 女被害人占7成、投資詐騙占近6成

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局公布今年7月份彰化縣轄內詐騙現況，共受理件數644件及財損數2億3801.6萬元，其中財損上百萬有60件，依次是投資詐騙、假冒機構最多，被騙年齡層以40歲到60歲最多，特別的是女性占42件、男性18件，警方呼籲民眾使用社交平台要特別小心。　

彰化縣警察局長陳明君今天主持每月例行的「打詐儀表板」記者會，公布彰化縣今年1至8月執行打詐成果，累計查獲詐欺集團217件，詐欺集團成員計1400人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值6億1246萬餘元，攔阻詐騙金額達2億8494萬餘元，合計阻斷詐團金流達8.9億餘元。

在今年7月的詐騙集團詐騙案件，警方共受理237件，其中案件數最多的是投資詐騙占36.8%，其次是網路購物假交友，至於財損達2億3801萬元，則以投資占58.8%最多，其次是假冒機構的20.2%及假交友的5%。

其中，7月財損超過百萬的有60件，仍以投資詐騙、假冒機構最多，被害人年齡分布，以40歲到60歲最多占30件，其次是60歲以上16件，性別分布方面，女性占42件、男性18件。.

為提升民眾防詐意識，縣警察局今天特別邀請知名腹語師「小強」現身演出，他以招牌腹語表演與「布偶夥伴」機智對話，將近期常見的詐騙手法如假投資、解除分期付款詐騙等案例生動呈現，提醒民眾「遇到可疑訊息，務必冷靜查證」。

局長陳明君表示，上月已邀請郭子乾前來為反詐代言，今天再邀腹語師「小強」現身演出，都獲得很好的宣導效果，未來將持續結合多元形式宣導，建立全方位防護網，讓「全民防詐」不只是口號，而是日常生活的自我保護習慣。

陳明君說，近期詐騙集團結合時事，透過即時通訊功能開始廣發「去年（2024年）稅收超徵5283億元創新高，全民普發現金1萬元通過，申請連結如下」的「釣魚簡訊」，希望藉由亂槍打鳥的方式，讓不知情的民眾點選連結後，相關個資 外洩上當受騙，提醒民眾切勿輕信網路流傳的申請連結，以免遭詐騙。

彰化縣警察局長陳明君（左）了解各分局打詐成果。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局長陳明君主持打詐儀錶板記者會，說明警方打詐成果。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局長陳明君（左）了解各分局打詐成果。記者劉明岩／攝影
