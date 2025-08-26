康友KY董座黃文烈吸金201億 不認罪稱只是「人頭」二審重判30年

康友-KY前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙201億元，另炒股坑殺投資人，一審依證券交易法等多罪判黃25年徒刑，併科罰金200萬元。案經上訴，台灣高等法院今加重改判黃文烈30年徒刑，併科罰金5億元，可上訴。

檢方起訴指出，王命亮、黃文烈主導大陸奔馬實業、協力集團，得知大陸國營企業華源集團旗下六安華源製藥擁有龐大土地，2008年時吃下六安華源股權，並趁我國政府推動「鮭魚返鄉」政策，將六安華源包裝成台資，於境外設立康友製藥，持有六安華源股權。

王命亮、黃文烈2人後來因急需資金，未經董事會決議，2019年以擔保廈門奔馬實業借款債務為由，將504台機器設備向銀行抵押借貸，借貸案造成公司損失人民幣2億多元，卻未在財報中揭露，會計師明知財報不實卻予以簽核。

依檢方指控，2018年時，黃文烈指示姪子調度金流，找盤商與炒手炒作康友股票，1個月內將股價由372元炒至538元，另透過假外資勾結廈門「富德勝」金融集團總裁鄭炳強隔海炒股。

北檢調查，黃文烈與王命亮等人以虛灌存款、隱瞞動產抵押登記等手法，編列不實財務報告，營造康友營收暢旺及財務健全假象，使民眾、銀行買入股票及放貸，2015至2020年詐得201億6千萬元。

北檢2020年依證交法起訴黃等29人，其中黃文烈夫婦、王命亮、黃的前妻陳淑慧、前立委吳光訓、三洋威士比董事長陳玉蓮與其弟陳和順、股市炒手鄭光育、簽證會計師施景彬、江明南等12人潛逃海外被通緝。

黃文烈偵查中持第三國萬那度護照逃亡泰國，且向泰方說明並非我國人民，經刑事局向泰警說明，2023年5月30日派員前往泰國拜會，表明黃是我國重大通緝犯，獲泰方支持，泰國2023年6月同意將黃交由我方押解回國受審。

一審依違反證交法多罪判黃文烈25年徒刑，併科罰金200萬元。其餘重要被告前立委吳光訓犯證交法低買高賣罪，判刑8年6月；三洋威士比女董事長陳玉蓮犯證交法低買高賣罪，判刑9年；三洋威士比大股東陳和順犯證交法低買高賣罪，判刑8年；會計師施景彬、江明南各判刑2年6月。

二審開庭時，黃文烈不承認犯罪，聲稱自己只是「人頭」，主觀意識「不做犯法的事」，律師也說黃的犯罪所得沒這麼誇張的高，並指一切的問題源頭都是王命亮，王是犯罪集團最高決策者，第二層是大陸人士，黃僅是借名掛人頭。