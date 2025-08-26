聽新聞
影／西門町街頭佯稱兌換人民幣 男搶奪21萬逃跑被壓制逮回
林姓男子在臉書宣稱可兌換外幣，昨與殷姓女子相約台北市西門町街頭兌換人民幣，收取台幣21萬元現金後逃跑，被路人控制行動報警逮捕，他稱因缺錢犯案，警詢後依搶奪罪嫌移送。
警方調查，23歲林姓男子在臉書某社團貼文宣稱提供兌換外幣服務，殷姓女子瀏覽後傳私訊聯繫，雙方談妥以台幣21萬元兌換人民幣5萬元，相約昨晚6時許在北市萬華區漢中街面交。
殷女從信封取出台幣21萬元現金交給林，林清點無誤後表示會匯款人民幣5萬元，接著拔腿就跑，殷女追呼，與路人合力控制林，期間數名路人見狀報案指發生搶奪案。
員警趕抵壓制林，查扣21萬元現金，他坦承犯案，稱無業缺錢，被警方逮捕帶回萬華警分局西門町派出所詢後移送。
