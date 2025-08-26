影／台版「地面師」騙取不動產得手逾2億！南警逮20人有5地政士撤照

台版「地面師」騙取不動產，台南市資產管理公司蘇姓父子向他人租用地政士執照，結合詐欺集團情資，專挑遭詐民眾辦理不動產抵押貸款，要求被害人繼續出金投資，否則無法領回之前遭詐款項；台南市刑大今年2月起將蘇等20人陸續拘提到案，估計詐騙金額逾2億元，持續擴大清查。

台南市刑警大隊偵五隊分析比對台南市高額財損的詐欺案件，發現有詐騙集團以假投資方式，先「詐」乾被害人錢財，再以如無繼續出金投資，就無法領回之前投資的錢，引起被害人恐慌；接著仲介蘇姓父子（54歲、27歲）經營的台信資產管理公司，讓被害人由該公司辦理房地產設定抵押貸款。

台南市刑大與刑事局偵查第四大隊偵二隊共組專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦；專案小組查出，境外假投資詐騙集團是勾結44歲柯姓男子，柯與魏姓、林姓、范姓等男子組成不法集團，待被害人遭詐團境外話務機房誘騙投資虛擬貨幣、金條等，將現金等動產詐取一空。

之後話務機房再以「快速過件、高額借貸」話術誘使被害人設定抵押名下不動產借款，隨即轉接給柯，由柯假冒代書引介被害人到「貸款組」台南市資產公司；蘇姓父子2人沒有地政士執照，卻向他人租用執照經營公司，謊稱具地政士資格，帶被害人至各地地政事務所辦理。

警方調查，蘇姓父子放款前還先向被害人收取利息、手續費、代書費、服務費、車馬費等款項，取得貸款後再交給詐團；等到被害人遭層層剝皮無力償還，即以收取違約金或法拍房屋方式逼迫被害人繼續還款，追查本案已報案及潛在被害人遍及全台各地，初估遭詐金額高達2億424萬餘元。

警方查出，蘇姓父子是向蔡姓地政士租賃執業牌照，再派遣旗下員工作為地政士雇用的登記助理員，陪同被害人辦理設定抵押；在內湖科學園區工作的陳姓被害人去年遭詐團騙光現金等動產，被轉介給蘇姓父子，設定房產抵押借款500萬元，共財損1231萬元，現房產更遭法拍中。

經查，台信資產管理公司共有三間，位於位於屏東、台南新營及新市區；專案小組見時機成熟，分別於今年2月18日及5月20日，動員上百名警力分持搜索票及拘票，至台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣等地，拘提蘇姓犯嫌等20人到案。

警方查扣現金147萬元、賓士車2輛、偽造地政士及金主私章、被害人資料（本票、借據、權狀）、帳冊、電腦、犯案手機、存摺等證物，並向士林地院聲請准予裁定扣押11處房屋及銀行帳戶內現金等犯罪不法所得。

警方指出，全案以涉嫌詐欺、重利、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送士林地檢察偵辦並起訴在案；估計柯姓男子集團犯罪所得共726萬4千元，蘇姓父子集團犯罪所得共220萬500元，其他被害人遭詐金額則轉交境外詐騙集團。

由於柯姓男子與蘇姓父子勾結犯案期間長達8個月，被害人目前查出有羅姓、林姓、李姓等15名，警方持續擴大追查偵辦，釐清是否有更多人受害。

本案共有5名地政士配合詐欺集團詐騙，警方已通報內政部撤銷資格，內政部轉各縣市政府查處，目前張姓、賴姓地政士已被彰化縣政府停業，屏東縣有三名地政士縣府地政局正在審查中。