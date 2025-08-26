黑幫跨國詐騙逾億 27人被訴

新竹黑幫陳男、謝男出資在柬埔寨成立詐騙「老虎機房」，以假檢警手法詐騙大陸地區被害人，估計受害者多達79人、金額逾人民幣3000萬元（約台幣1.27億餘元）。新竹地檢先破獲詐團在台水房，循線追查出機房架構等，在台陸續逮捕陳、謝男等嫌犯，依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌起訴27人，具體求刑謝男15年、陳男12年。

老虎機房設在柬埔寨，因台柬無司法互助協議，柬國警方3月破獲該機房，逮捕當地嫌犯後，部分人犯移送中國大陸。新竹地檢署追查滯留海外的27名共犯，另行發布通緝，有多少人被送對岸仍待釐清。

新竹黑幫風飛砂風北會在柬埔寨組境外機房，鎖定大陸民眾詐騙，初估每年金流超過台幣10億元。檢方日前破獲詐團洗錢水房後，循線查出30多歲陳男出資20萬美元（約台幣609.6萬元），在柬埔寨成立老虎機房，後來40多歲謝男也出資加入。

新竹地檢署檢察官黃品禎指揮刑事局偵七、偵八大隊、竹縣警察局等共同偵辦。檢方查出，詐團在台招募台灣人擔任車手，前往大陸向被害人取款，再由大陸水房將贓款轉換成泰達幣，再由國內水房或幣商，將泰達幣轉換成台幣，製造金流斷點洗錢。

檢警1月起搜索、拘提多處，查扣嫌犯手機等資料，在台陸續拘提陳、謝等主嫌與境外車手等19人到案，其中12人遭裁定羈押禁見，另針對未到案、滯留海外機房人員共27人發布通緝，查扣3輛名車、現金台幣700萬元等。