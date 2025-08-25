快訊

影／保健食品、營養療程等網路資訊也有詐騙 南警攜手營養師拍片宣導

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

臉書粉絲專頁有9.9萬追蹤者的營養師劉雅惠，平日會分享各種健康飲食建議，有鑑於詐騙集團如今常假藉「健康資訊」，推出來路不明的保健食品或營養療程，誘導民眾匯款、訂購，她與台南市警第二分局合作拍攝反詐騙宣導影片，呼籲民眾追求健康飲食過程，千萬別受騙。

長期致力分享健康飲食、通過國家高考營養師的劉雅惠（EMMA）指出，「在健康意識抬頭的今天，我們既要懂得選擇正確營養資訊，更不能忽略詐騙陷阱潛藏的風險。」她建議，若在網路上看到來路不明的保健食品或營養療程，誘導民眾匯款、訂購，務必要多方查證，避免傷身又傷財。

劉雅惠與台南市警第二分局合作拍攝反詐騙宣導影片，今天放上臉書，她表示希望結合專業與影響力，幫助更多人建立「健康＋安全」的雙重意識；她提醒民眾，若接到自稱是親友，但聲稱換號碼、改暱稱等理由要求加入通訊軟體的新帳號，一定要提高警覺、親自致電或當面求證，切勿輕易匯款。

第二分局則指出，詐騙集團假冒多年未聯繫的親友，透過電話或通訊軟體（如LINE）聯繫，聲稱換了手機號碼或暱稱，再以「急需用錢」、「投資周轉」等理由騙取匯款，待事後與真正的親友聯絡才發現受騙，金錢無法追回，悔不當初。

分局長劉怡宗呼籲，若接獲類似可疑訊息，可立即撥打 165反詐騙專線查證，或向警方報案，共同守護民眾財產與資訊安全。

臉書粉絲專頁有9.9萬追蹤者的營養師劉雅惠，與台南市警第二分局合作拍攝反詐騙宣導影片，呼籲民眾追求健康飲食過程，千萬別受騙。記者袁志豪／翻攝
