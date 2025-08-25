全球城市小姐14佳麗台南交流 黃偉哲盼以美的力量助反詐

2025第20屆全球城市小姐世界邀請賽參賽佳麗受邀到台南市參訪，25日與市長黃偉哲（中）共同傳遞防詐騙觀念，也發揮公益精神，參與拍攝市府反詐宣導影片。（台南市政府提供）中央社

第20屆全球城市小姐世界邀請賽將於31日在台北登場，14名參賽佳麗受邀到台南進行國際交流，台南市長黃偉哲當面推薦多項在地農產品，並邀請佳麗們以美的力量傳遞防詐騙觀念。

台南市政府今天準備東山咖啡、鹽水意麵、芒果、文旦等農特產品，透過現場品嚐與交流，推廣在地台南味，佳麗們也發揮公益精神，參與拍攝市府反詐宣導影片，結合「農產行銷」與「防詐教育」雙重意義，讓城市交流更具深度與溫度。

黃偉哲表示，多名參賽佳麗親自造訪台南，一定能協助將在地優質農特產品推廣至全球各地，此外，更期盼透過國際佳麗結合城市魅力與公益精神，以美的力量傳遞正確防詐觀念，將防詐意識化為全民共識，讓台南成為更安全、更具韌性城市。

黃偉哲說，各國佳麗昨日也把握機會走訪安平古堡、祀典大天后宮、漁光島、神農街、十鼓文創園區及花園夜市等知名景點，相信已感受到台南深厚歷史人文氣息，也希望把握此次佳麗造訪機會，將台南城市魅力行銷至全球，共同向世界展現古都風采。

主辦單位提供資料指出，第20屆全球城市小姐世界邀請賽將於31日在台北登場，以「文教向新．創夢城市」為主題，參賽者來自俄羅斯、墨西哥、葡萄牙、委內瑞拉、美國、巴西、德國等多國，皆為國家或世界級選美比賽冠軍，是一場名副其實的「冠軍明星賽」。