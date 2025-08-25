快訊

彰化投資詐騙2年變3倍 青壯年受害者最多！銀髮族被詐也倍增

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

警政署統計各類型態詐騙，投資型詐騙達3成，占比最高。彰化縣審計室查核警察局資料，發現最近3年內投資詐騙上升，被詐年齡層集中18歲到49歲，占比逾7成，但去年起銀髮族被詐人數翻倍成長；審計室要求分齡分眾聚焦宣導，提升民眾識詐能力。

警方忙打詐、阻詐，北斗警分局日前接獲線報，1名疑似詐團車手的女子在高鐵彰化站徘徊，田尾分駐所派員前往埋伏，埋伏周姓女車手，保住50多歲董姓婦人的33萬元。據了解，董婦聽信朋友介紹「投資虛擬貨幣可快速獲利」，下載假投資APP和加入「幣益」LINE投資群組，詐團成員以「保證獲利」誘騙董婦面交現金。

彰化縣審計室調閱縣警察局2022年至2024年查辦詐騙案件資料，整理後發現占詐騙類型最大宗的投資型詐騙，2022年為910案、2023年1025案到2024年倍數增加為2904案。

投資型詐騙的被害人年齡18歲到49歲，2022年占比為77%，2023年、2024年占比均為74%，值得注意的是，2023年50歲到64歲的被害人數187人，2024年翻倍成長為505人，且70歲以上被害人數96人，跟前一年（2023年）22人相比也是倍增。

彰化縣審計室查核，詐團車手有同一地點提款的習慣，縣內有76處金融機構自動提款機被車手提款15次以上，金額累計3569萬元，從這個現象，審計室發現部分提款地點周遭50公尺內沒設電子巡邏箱，成為防止車手重複提款的破口。彰化縣審計室建議，在車手習慣提款地點附近增加電子巡邏箱， 另宜強化分齡分眾聚集宣導，以提升民眾識詐能力。

彰化縣警察局回覆審計室，也在各分局防詐宣導中表示，持續高發與突發等眾所矚目的欺騙案件，設定不同主題、投放適宜宣導素材、精準有效觸擊目標族群，也結合金融機構推動強化作為，定期分析攔阻失敗案例與民眾匯款理由，與金融單位攜手阻詐。

彰化縣北斗警分局找到周姓女車手，埋伏在旁邊等待她與被害董姓婦人面交現金。圖／民眾提供
