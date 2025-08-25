研究生遇詐帳戶變洗錢工具 他也被騙5萬元法官判無罪

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

某大學李姓研究生疑遭詐騙集團利用，帳戶淪為洗錢工具，遭檢方依違反洗錢防制法起訴。高雄高分院審理後認為，李男本身也是受騙者，還因此損失5萬元，最後判決無罪。可上訴。

判決指出，2024年3月28日，李男因上網詢問占卜事項，被告知「中獎」，先支付188元代購費。隨後又被誆稱抽中盲盒，可折現為11萬8888元，他一時心動，陸續提供郵局、銀行等4個帳戶與密碼，供對方匯款。

未料，詐騙集團隔兩天利用這些帳戶洗錢行騙，共有吳姓等12名被害人受害，損失金額從8千元到5萬元不等，合計32萬元。警方追查後將李男移送法辦，高雄地檢署偵結起訴。

一審法院認為罪證不足，判李男無罪。檢方不服提上訴，高雄高分院審理發現，李男因誤信「中獎11萬元」，才提供帳戶給詐團，且他本人也被陸續騙走5萬元，與其他被害人同樣遭詐團話術欺騙，認定他未參與詐欺，維持無罪判決，因一、二審都判無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決違背法令，李可望獲清白。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
