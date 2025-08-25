快訊

專騙大陸人！新竹地檢瓦解跨國詐欺機房 起訴27人追金流10億

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹幫派即風北會籌組柬埔寨境外機房，以假檢警的手法詐騙大陸地區被害人，單月總營收可逾新臺幣1億元，自去年3月間由金主陳男出資美金20萬元發起成立，並持續至今年3月底遭柬埔寨警方查獲為止，從事詐欺犯行近1年，推估詐騙金額恐超過10億餘元，竹檢今天依詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等起訴，對金主謝男求處有期徒刑15年、陳男求處有期徒刑12年，以示懲儆。

新竹地檢署表示，本案老虎機房另與本組機房、東北機房等機房有合作關係，以約定營收分潤，由經營較久的機房派員指導新成立機房成員，不斷精進詐騙手法及話術，並以制式的詐騙劇本作為機手成員考核依據，必須考試通過後才可上線詐騙被害人，具有專業分工的犯罪組織。

竹檢表示，本案大陸地區被害人至少達79名，受損金額至少逾人民幣3千萬餘元，老虎機房先招募國內民眾擔任境外面交車手，前往大陸地區向被害人取款，並由大陸地區水房將詐欺贓款轉換為泰達幣，以遂行洗錢；再透過國內詐欺水房（前經指揮偵辦並提起公訴）或不詳幣商，使境外機房得以在台灣將泰達幣贓款兌現新臺幣，藉此隱匿、收受詐欺所得，以製造金流斷點及妨礙國家對於特定犯罪所得的調查。

此案由新竹地檢署檢察官黃品禎指揮內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊、第八大隊、新竹縣政府警察局等司法警察單位共同偵辦，並協同地檢署經濟民生專組檢察官陳子維、葉子誠、吳柏萱、黃安遠、李沛蓉等人，動員60餘名警力，偵破以幫派份子陳男為首設立之跨國「老虎機房」詐欺集團案件。

在今年1月發動第一波拘提、搜索行動，歷經8個月偵辦，期間檢警積極分析扣案手機數位鑑識資料，釐清老虎機房組織架構、各機房間合作模式及如何與國內詐欺水房配合遂行洗錢，以掌握境外機房的潛在共犯及具體犯罪手法。全案經拘提19人到案，其中12人經法院裁定羈押禁見。另就未到案、滯留海外的其餘機房人員共27人另行發佈通緝。扣案現金逾新臺幣700萬元及扣得3部名車。

新竹地檢署表示，請審酌被告等人正值青壯年，不思正途賺取所需，貪圖一己不法私利，造成大陸地區被害人鉅額的財產損害，及對於社會金融秩序之重大破壞，犯罪情節可謂嚴重，並依據27名被告涉案情節輕重具體求刑，其中對金主謝男求處有期徒刑15年、陳男求處有期徒刑12年，以示懲儆。

竹檢今天依詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等起訴。圖／新竹地檢署提供
自去年3月間由金主陳男出資美金20萬元發起成立，並持續至今年3月底遭柬埔寨警方查獲為止，從事詐欺犯行近1年，推估詐騙金額恐超過10億餘元。圖／新竹地檢署提供
新竹幫派即風北會籌組柬埔寨境外機房，以假檢警的手法詐騙大陸地區被害人，單月總營收可逾新臺幣1億元。圖／新竹地檢署提供
竹檢今天依詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等起訴，地檢署指出，對金主謝男求處有期徒刑15年、陳男求處有期徒刑12年，以示懲儆。圖／新竹地檢署提供
相關新聞

研究生遇詐帳戶變洗錢工具 他也被騙5萬元法官判無罪

某大學李姓研究生疑遭詐騙集團利用，帳戶淪為洗錢工具，遭檢方依違反洗錢防制法起訴。高雄高分院審理後認為，李男本身也是受騙者...

動手指點「工作APP」就賺錢？馬來西亞僑生被詐團盯上 險出大事

馬來西亞蔡姓女子在台求學，近日在網路張貼應徵家教的訊息，希望能增加收入，未料卻被詐騙集團盯上，向她聯絡佯稱可下載一款「工...

詐騙被害人有條件原諒車手 彰地院判處1年4月

台南縣郭姓男子加入詐騙集團當取款車手，接受指示搭高鐵到彰化縣向陳姓被害人拿「投資股票」現金33萬元。彰化地方法院審結，依...

GD演唱會投資轉售公關票換免費票？ 女粉匯款「賺差價」被詐10萬

詐騙集團上網販售韓國藝人G-DRAGON在台演唱會門票，宣稱是公關票，買家可投資購票轉售賺差價以換取免費票，林姓女粉絲匯...

台中阿嬤買9.6萬元遊戲點數好潮？ 警直覺不對頭 大雨中查真相

台中市七旬林姓婦人近日到南區一間超商內，要購買價值9萬6000元的遊戲點數，當時健康所警員正在超商巡簽，看到林婦拿出大把...

