近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」或「公路局」等名義，透過電子郵件發送「有積欠交通違規罰鍰」等訊息。圖：中壢監理站提供

近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「公路局」等名義，透過電子郵件發送「有積欠交通違規罰鍰」、「尚欠強制險違規罰鍰」等訊息，且要求須在期限內透過「指定的連結網址」繳納者，新竹區監理所中壢監理站提醒，小心這就是詐騙。

S 64577617 0
今年8月12日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊。圖：中壢監理站提供

中壢監理站表示，自今(114)年8月12日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙上當。

中壢監理站提醒，收到相關詐騙訊息首要「謹慎求證」，可先至官網下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢─違規、汽燃費、記點記次及監理訊息通知一站搞定；也可以至「四大超商多媒體事務機」─輸入身分證字號及生日，即可立刻查詢罰單相關資訊，如無欠繳者，系統會顯示查無資料；此外，也可撥打公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話，或洽各地區監理所站、六都之交通事件裁決機關進行查證。

中壢監理站進一步說明，其次是「防堵」，如果查明確屬詐騙訊息，則請撥打165反詐騙諮詢專線或上內政部警政署165全民防騙網、財團法人台灣網路資訊中心通報專用信箱phishingreport@thb.gov.tw進行通報，或亦可至電子郵件系統內進行檢舉，並進一步封鎖，以防更多人受騙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：遭詐團冒名發釣魚簡訊 中壢監理所提醒：已停用電郵通知

