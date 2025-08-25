動手指點「工作APP」就賺錢？馬來西亞僑生被詐團盯上 險出大事

馬來西亞蔡姓女子在台求學，近日在網路張貼應徵家教的訊息，希望能增加收入，未料卻被詐騙集團盯上，向她聯絡佯稱可下載一款「工作APP」，只要動手指操作軟體即可賺錢，蔡女相信後，歹徒再要求她到銀行把資金全整合到同一帳戶內，因行員察覺有異報警後，保住蔡女財產。

馬來西亞蔡姓女僑生（26歲）在台求學，想趁暑假期間兼職家教，賺取生活費，她在網路張貼求職訊息，但被詐騙集團發現，歹徒與她加LINE後，對方宣稱幫她找到兼職賺外快，還推薦她下載一款「工作APP」，只要每天動動手指頭點擊數字，就能輕鬆賺錢。

蔡女下載軟體後信以為真，發現該款APP跳出的獲利數字不增加，十分開心，但蔡女向對方提出要提領要求時，對方要她「盤點名下資金」，更指示她將所有現金，整合至同一帳戶，「方便驗證」。

蔡女在20日時，前往台新銀行辦理帳戶整併，不過行員細心察覺有異，立即通報第四警分局大墩所。

警員趕抵後檢視蔡女手機，發現該款所謂的「賺錢軟體」，只是詐團精心設計的「假遊戲」，以放長線釣大魚方式，企圖全面掌控被害人的資產，在員警與行員聯手阻詐下，蔡女才驚覺自己差點將辛苦積蓄拱手送人，當場頻頻道謝。