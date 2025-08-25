聽新聞
0:00 / 0:00
動手指點「工作APP」就賺錢？馬來西亞僑生被詐團盯上 險出大事
馬來西亞蔡姓女子在台求學，近日在網路張貼應徵家教的訊息，希望能增加收入，未料卻被詐騙集團盯上，向她聯絡佯稱可下載一款「工作APP」，只要動手指操作軟體即可賺錢，蔡女相信後，歹徒再要求她到銀行把資金全整合到同一帳戶內，因行員察覺有異報警後，保住蔡女財產。
馬來西亞蔡姓女僑生（26歲）在台求學，想趁暑假期間兼職家教，賺取生活費，她在網路張貼求職訊息，但被詐騙集團發現，歹徒與她加LINE後，對方宣稱幫她找到兼職賺外快，還推薦她下載一款「工作APP」，只要每天動動手指頭點擊數字，就能輕鬆賺錢。
蔡女下載軟體後信以為真，發現該款APP跳出的獲利數字不增加，十分開心，但蔡女向對方提出要提領要求時，對方要她「盤點名下資金」，更指示她將所有現金，整合至同一帳戶，「方便驗證」。
蔡女在20日時，前往台新銀行辦理帳戶整併，不過行員細心察覺有異，立即通報第四警分局大墩所。
警員趕抵後檢視蔡女手機，發現該款所謂的「賺錢軟體」，只是詐團精心設計的「假遊戲」，以放長線釣大魚方式，企圖全面掌控被害人的資產，在員警與行員聯手阻詐下，蔡女才驚覺自己差點將辛苦積蓄拱手送人，當場頻頻道謝。
第四警分局表示，詐騙手法層出不窮，特別鎖定求職學生與社會新鮮人，以「高薪打工」、「零門檻投資」為餌，營造「錢滾錢」假象。提醒民眾，凡遇到要整合帳戶或轉存資金的要求，務必立即提高警覺，切勿依指示操作，並可撥打165反詐騙專線查證，以守護財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言