詐騙被害人有條件原諒車手 彰地院判處1年4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台南縣郭姓男子加入詐騙集團當取款車手，接受指示搭高鐵到彰化縣向陳姓被害人拿「投資股票」現金33萬元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同犯以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月，沒收他的犯罪所得5千元。可上訴。

判決書表示，彰化縣陳男2023年3月瀏覽臉書投資飆股的廣告，信以為真，加line暱稱「陳琳恩」為好友，按示下載「璋霖投資」APP和投資群組，兩次面交次現金給陳姓、劉姓（另由彰化地院判決），陳男以為投資獲利想出金卻被詐團找各種理由推託，最後要求再面交33萬元，謊稱就可領回本金和獲利，陳男面交時被警方據報攔阻。

據檢警調查，郭男以「陳柏宇」的姓名擔任投資公司「外務經理」，已傷害璋霖投資公司商譽及陳柏宇名譽；郭男在偵查及院審時稱是第一次當車手，獲得報酬5千元，坦承犯行，但沒自動繳交犯罪所得5千元。

彰化地院審酌，郭男行為助長犯罪，實有不該，參酌郭男已與被害人成立調解，約定自2028年2月起分期賠償的犯後態度，和被害人稱因郭男行為對他（被害人陳男）生活、工作影響很大，精神一團亂，如果郭男有賠償則願意原諒的意見等一切情狀，判處如主文。

台南縣郭姓男子當詐團車手獲利5千元，沒自動繳交犯罪所得，雖與被害人達成調解，彰化地方法院仍判處徒期1年4月。記者簡慧珍／攝影
台南縣郭姓男子當詐團車手獲利5千元，沒自動繳交犯罪所得，雖與被害人達成調解，彰化地方法院仍判處徒期1年4月。記者簡慧珍／攝影

車手 詐團 被害人 詐騙集團

