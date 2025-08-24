他上網賣小物遇假買家稱使用7-11平台才安心 依對方操作被詐35萬

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市30歲陳姓男子在臉書社團刊登商品出售，遇到詐團假冒買家，請他使用有實名認證的「7-11 交貨便」平台，才不會擔心遇到詐騙；陳依對方提供的網址操作，陸續被轉出35萬元，更被詐團發現他還有226萬餘元，前天企圖讓陳一次全額轉出，所幸遭行員與警方攔下。

陳姓男子近日在臉書社團「哆啦A夢拍賣屋」刊登矽膠包和保溫杯圖文販售，有自稱「周玉玲」的買家本月21日上午11時許透過臉書訊息佯稱有意購買，表示「7-11 交貨便」網站因有實名認證機制，希望透過該平台交易才方便又安心，以免遇到詐騙。

陳姓男子答應後，對方傳送「myship1-7-11-lagz.cyou」網址，讓陳點入網站內操作；陳依指示輸入完基本資料，對方表示無法完成訂購，再傳送聲稱為「7-ELEVEN 交貨便線上客服」的LINE帳號連結，請陳跟客服聯絡。陳配合詢問，自稱客服的人員告知陳尚未完成實名認證。

陳一路配合指示，自稱客服人員再傳送銀行專員LINE帳號連結，可請「林哲宇」專員進行驗證作業；陳聯繫後，「林哲宇」隨即致電，表示需要進行金流及實名制等相關認證才能開通服務，要請陳辦理網路轉帳、存款、ATM轉帳，存到指定的銀行帳戶

由於對方保證完成認證後，款項會全額返還，陳姓男子以為是實名認證驗證流程，不疑有他配合，前天總計已轉出數筆共35萬元，更被引導答覆帳戶內餘額尚有226萬餘元；詐騙集團認為遇到肥羊，引導他前往安南區海佃路一段凱基銀行海東分行銀行，要他依指示辦理帳戶非約定轉帳。

這次「林哲宇」打算要讓陳姓男子直接轉出帳戶所有剩餘款項，行員察覺陳近日已經轉出多筆金額達35萬元，這次更要轉出226萬3042元，心覺有異，通報轄區第三警分局海南派出所；警員劉奕廷趕往，詢問陳轉帳經過，告知這是常見的詐騙手法，35萬元恐已追不回來。

陳這時才知所謂實名認證全是騙局，存款轉出並不是存到自己在另一間銀行的帳號內，無奈前往派出所向警方報案，也感謝銀行與警員讓他沒有一次被詐團騙光所有積蓄，只是想網拍小物差點變成傾家蕩產；

分局提醒，網拍小物不會需要「實名制認證」、「專員協助」或「點陌生連結」，遇到這些狀況就是詐騙；呼籲民眾若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或 110報案專線查證。

台南市30歲陳姓男子依詐騙集團提供的網址操作，陸續被轉出35萬元，更被詐團發現他還有226萬餘元，前天企圖讓陳一次全額轉出，所幸遭行員與警方攔下。記者袁志豪／翻攝
