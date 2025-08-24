GD演唱會投資轉售公關票換免費票？ 女粉匯款「賺差價」被詐10萬

詐騙集團上網販售韓國藝人G-DRAGON在台演唱會門票，宣稱是公關票，買家可投資購票轉售賺差價以換取免費票，林姓女粉絲匯款被騙10萬元。刑事局表示，詐團看準粉絲「搶票心切」引誘投資，民眾買票要提高警覺。

警方調查，GD上月來台辦演唱會，林姓女子瀏覽Threads發現販售公關票，私訊詢問，對方開價每張2萬5000元，遠超過VVIP票售價8980元，她認為太貴，對方提議協助投資搶票賺價差，稱每張成本2萬元，轉售可賺5000元，有一名客戶需要5張，剛好可由林賺取中間利潤後免費換得1張票；林匯款10萬元，遲未收到利潤或門票，驚覺受騙。

刑事局分析，熱門演唱會門票一票難求，詐團看準粉絲「搶票心切」，於社群平台販售公關票，宣稱能以內部管道低價取得並賺取差價，引誘民眾投資；另外，常見要求買家使用指定的購物或金流平台，如綠界金流、好賣家、賣貨便等，傳送偽冒官方平台的釣魚連結，稱購票要匯款向客服驗證帳戶或身分。

刑事局表示，購買演唱會門票應透過官方售票平台，在社群平台向網友買票無法確認對方身分，發