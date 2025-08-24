台中阿嬤買9.6萬元遊戲點數好潮？ 警直覺不對頭 大雨中查真相

台中市七旬林姓婦人近日到南區一間超商內，要購買價值9萬6000元的遊戲點數，當時健康所警員正在超商巡簽，看到林婦拿出大把鈔票，直覺「不對頭」，趕緊上前詢問，未料林婦防衛心強，轉頭離開，警員擔心林婦遭詐騙，追出超商外，在大雨中關心林婦狀況，才知林婦是誤信詐團假交友詐騙，趕緊提醒林婦不要上當。

第三警分局健康所警員游騰元、涂瑞麟在3日上午10時許在南區一間超商巡簽，發現林姓婦人（73歲）正拿出大把鈔票，要購買市價約9萬6000元的遊戲點數，雖然有不少長者喜歡玩遊戲，但一次購入大筆金額，仍讓警員起疑，前往關心。

未料林婦看到警方現身，神情明顯不悅，還冷冷的說「我朋友拿錢給我買的」，接著又說「我不買了、不行嗎」，隨後轉身離開超商，警方擔心林婦已中詐團陷阱，顧不得室外大雨，追出超商攔下林婦。

警員提醒詐騙盛行，稍有不慎恐成歹徒共犯，林婦才卸下心房，直說近日認識國外網友，對方宣稱車輛及物品遭海關扣留，需支付一筆金額才能通關，為了解決對方問題，才依對方指示，購買遊戲點數。

警方提醒，林婦已遇到典型的假交友詐騙手法，也上網搜尋相關新聞佐證，林婦在警員耐心說明下，才意識到自己可能已成歹徒眼中代宰羔羊，連忙向警員致謝，「我知道了，謝謝」。