快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

人妻寄卡給詐團 她將婚姻失敗、同事霸凌全賴車手頭上 索500萬敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓女子前年底時誤信「無擔保放貸」話術，將自己名下帳戶的多張金融卡、密碼，依詐團指示，交給林姓車手取走，詐騙民眾得款29萬餘元，廖女將帳戶被警示後，與丈夫離婚、同事在職場霸凌、請律師等費用，都怪在林頭上，求償500萬元，台中地院審認，廖女已二度寄出金融卡給詐團遭判刑，有幫助詐欺的不確定故意，認廖女索償與林的行為無因果關係，判林免賠，仍可上訴。

台中市廖姓人妻（31歲）前年11月底時，為了貸款誤信詐團團以「無擔保品、僅需金融卡審核、即可放貸」為話術，依對方指示，前往三井OUTLET購物中心，在該中心置物櫃放，放入自己名下彰化銀行等4家銀行的5張金融卡與密碼。

隨後該批金融卡再由林姓車手取走後，寄出給上手的詐騙集團，詐團再向6位民眾行騙，得款29萬餘元，因廖女事後察覺有異報警後，檢警循線查出林男，不過廖女也被依洗錢罪送辦，判刑4月、併科罰金2萬元。

廖女在今年向台中地院提出損害賠償告訴，她主張帳戶因此案遭警示，無法使用，也造成丈夫對她言語恐嚇，導致離婚，傳回職場也被同事霸凌，讓她罹患憂鬱症，造成精神損害，另外她也因此案衍生律師費、交通費、工作損失等費用，向林姓車手求償500萬元。

台中地院審認，廖女在2020年間已有寄出金融卡給詐團行騙，遭判刑4月確定紀錄，而廖女在此案中一樣被判刑4月、併科罰金2萬元，廖女雖然主張是因急需貸款，遭到歹徒詐騙而寄出金融卡。

不過廖女在此案中沒有陷於錯誤，反而是基於幫助詐欺的不確定故意，寄出金融卡，而且受到的損害，也與林男的行為無因果關係，判林男免賠，仍可上訴。

台中市廖姓女子寄金融卡給詐騙集團行騙，廖女向車手索償500萬元，台中地院判廖女敗訴。示意圖／AI生成
台中市廖姓女子寄金融卡給詐騙集團行騙，廖女向車手索償500萬元，台中地院判廖女敗訴。示意圖／AI生成

詐團 職場霸凌 詐騙集團

延伸閱讀

3男童霸凌女同學還發「死亡威脅」 星國教部祭嚴懲

飼養銀龍魚想搞錢大展鴻圖？天道盟、四海幫組詐團 刑事局逮17人

國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了

鬼滅之刃熱映詐團也盯上 新北女索取免費海報落入詐騙無限城

相關新聞

人妻寄卡給詐團 她將婚姻失敗、同事霸凌全賴車手頭上 索500萬敗訴

台中市廖姓女子前年底時誤信「無擔保放貸」話術，將自己名下帳戶的多張金融卡、密碼，依詐團指示，交給林姓車手取走，詐騙民眾得...

趁罷免投票ATM狂領詐欺贓款 台中警梧棲逮3車手

昨天是公投暨罷免案投票日，卻有詐騙集團以為警力會有空檔，趁機駕駛一輛黑色轎車從彰化一路北上，沿途在金融機構或超商等有提款...

台中熟女誤信「債務整合」險丟50萬 警：請鬼拿藥單

台中市陳姓女子近日因債務壓力沉重，誤信詐騙集團假冒的「債務整合公司」話術，先以信用卡支付所謂「利息費用」8萬餘元，隨後又...

2025十大常見詐騙手法揭曉！討論度冠軍居然是它

小心詐騙別當盤子！從假投資群組、假徵才到假交友，套路百百種，若不多留點心，荷包與心情都可能被騙光光。

投資短影音拍攝一場空 台南警埋伏逮獲剛入境馬國車手

鄭姓男子6月間透過網路交友平台認識陳姓女子，女方以投資短影音拍攝可迅速獲利，誘騙他匯款30萬元，誆稱1個多月即獲利千萬元...

偵辦虛擬貨幣洗錢考驗大 要懂新法、追金流

偵辦幣想案件的刑事警察局指出，偵辦虛擬貨幣洗錢案件，除要適應新法規見解及熟悉虛擬貨幣運作的檢察官與警察配合調查，還需要花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。