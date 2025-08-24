人妻寄卡給詐團 她將婚姻失敗、同事霸凌全賴車手頭上 索500萬敗訴

台中市廖姓女子前年底時誤信「無擔保放貸」話術，將自己名下帳戶的多張金融卡、密碼，依詐團指示，交給林姓車手取走，詐騙民眾得款29萬餘元，廖女將帳戶被警示後，與丈夫離婚、同事在職場霸凌、請律師等費用，都怪在林頭上，求償500萬元，台中地院審認，廖女已二度寄出金融卡給詐團遭判刑，有幫助詐欺的不確定故意，認廖女索償與林的行為無因果關係，判林免賠，仍可上訴。

台中市廖姓人妻（31歲）前年11月底時，為了貸款誤信詐團團以「無擔保品、僅需金融卡審核、即可放貸」為話術，依對方指示，前往三井OUTLET購物中心，在該中心置物櫃放，放入自己名下彰化銀行等4家銀行的5張金融卡與密碼。

隨後該批金融卡再由林姓車手取走後，寄出給上手的詐騙集團，詐團再向6位民眾行騙，得款29萬餘元，因廖女事後察覺有異報警後，檢警循線查出林男，不過廖女也被依洗錢罪送辦，判刑4月、併科罰金2萬元。

廖女在今年向台中地院提出損害賠償告訴，她主張帳戶因此案遭警示，無法使用，也造成丈夫對她言語恐嚇，導致離婚，傳回職場也被同事霸凌，讓她罹患憂鬱症，造成精神損害，另外她也因此案衍生律師費、交通費、工作損失等費用，向林姓車手求償500萬元。

台中地院審認，廖女在2020年間已有寄出金融卡給詐團行騙，遭判刑4月確定紀錄，而廖女在此案中一樣被判刑4月、併科罰金2萬元，廖女雖然主張是因急需貸款，遭到歹徒詐騙而寄出金融卡。