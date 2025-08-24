趁罷免投票ATM狂領詐欺贓款 台中警梧棲逮3車手
昨天是公投暨罷免案投票日，卻有詐騙集團以為警力會有空檔，趁機駕駛一輛黑色轎車從彰化一路北上，沿途在金融機構或超商等有提款機的地方提領贓款。台中市烏日警分局據報，昨天下午四時許在梧棲成功將陳姓等3名車手攔獲，同時查扣現金14萬元和金融卡26張，依詐騙罪嫌將3人移送法辦。
據了解，陳姓(26歲)、劉姓(20歲)及高姓(32歲)等3名車手被查獲時，正在車內等候詐騙集團通知匯款匯入，並立即前往提款機提領。他們坦承擔任車手，這幾日已在台南、彰化等地提領數百筆，在逮捕前並已先交出部分贓款。
據了解，烏日警分局偵查隊長林宏霖昨天下午正在龍井區執行投開票所治安維護工作，一接獲線報疑似車手進入轄區，立即帶隊進行攔截圍捕，最後在梧棲區一處路旁發現該輛黑色轎車，並上前將3名車手逮捕，同時查扣金融卡26張、手機4支、筆記型電腦2台，以及現金14萬5900元、提款明細等，並在偵訊後，今天將3人依詐欺罪嫌移送法辦。
烏日警分局長劉雲鵬表示，打擊犯罪全年無休，作奸犯科之人千萬不要心存僥倖，打擊詐騙是當前警政工作的重點，警方將持續透過科技偵查、大數據分析及強化警民合作，深入追查詐騙集團的上游，澈底瓦解犯罪網絡。
