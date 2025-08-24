快訊

台中熟女誤信「債務整合」險丟50萬 警：請鬼拿藥單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子近日因債務壓力沉重，誤信詐騙集團假冒的「債務整合公司」話術，先以信用卡支付所謂「利息費用」8萬餘元，隨後又依照對方指示，前往銀行準備提領50萬餘元現金作為「保證金」，幸好銀行行員細心察覺異狀，立即通報警方到場，成功攔阻詐騙，保住女子辛苦積蓄。

第二警分局20日接獲銀行行員報案有客戶疑以遭到詐騙，立即派遣立人派出所巡佐洪啟洲、警員戴自成到場查處，發現陳女（40歲）在今年8月初接獲自稱「債務整合公司」的來電，對方謊稱能協助整合債務、降低壓力，卻要求先刷卡繳納一筆利息。

陳女未加懷疑，依指示支付8萬餘元，之後，詐騙集團進一步要求她提領50萬多元現金充當「保證金」，要她送至指定地點交付。

陳女近日至銀行辦理提款時，行員主動關懷詢問，女子才透露取款原因。行員警覺有異，立即協助通報警方。

警員趕抵現場，確認為典型的「假債務整合、真詐財」手法，成功勸阻陳女，避免其財產重大損失，事後女子對警方與銀行人員的機警協助，表達由衷感謝。

第二警分局分局長鍾承志提醒，詐騙集團常以「代辦貸款」「債務整合」為名義，誘騙被害人先支付「手續費、利息或保證金」，此舉已是詐騙的警訊，民眾切勿輕信陌生來電，更不要隨意提供個資或提前付款，若有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或洽詢轄區派出所求證，以守護自身財產安全。

台中市陳姓女子20日誤信歹徒假冒的債務整合公司，險丟50萬元，幸好銀行、警方即時阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓女子20日誤信歹徒假冒的債務整合公司，險丟50萬元，幸好銀行、警方即時阻詐。圖／第二警分局提供

利息 債務 詐騙集團

