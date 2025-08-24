聽新聞
0:00 / 0:00
台中熟女誤信「債務整合」險丟50萬 警：請鬼拿藥單
台中市陳姓女子近日因債務壓力沉重，誤信詐騙集團假冒的「債務整合公司」話術，先以信用卡支付所謂「利息費用」8萬餘元，隨後又依照對方指示，前往銀行準備提領50萬餘元現金作為「保證金」，幸好銀行行員細心察覺異狀，立即通報警方到場，成功攔阻詐騙，保住女子辛苦積蓄。
第二警分局20日接獲銀行行員報案有客戶疑以遭到詐騙，立即派遣立人派出所巡佐洪啟洲、警員戴自成到場查處，發現陳女（40歲）在今年8月初接獲自稱「債務整合公司」的來電，對方謊稱能協助整合債務、降低壓力，卻要求先刷卡繳納一筆利息。
陳女未加懷疑，依指示支付8萬餘元，之後，詐騙集團進一步要求她提領50萬多元現金充當「保證金」，要她送至指定地點交付。
陳女近日至銀行辦理提款時，行員主動關懷詢問，女子才透露取款原因。行員警覺有異，立即協助通報警方。
警員趕抵現場，確認為典型的「假債務整合、真詐財」手法，成功勸阻陳女，避免其財產重大損失，事後女子對警方與銀行人員的機警協助，表達由衷感謝。
第二警分局分局長鍾承志提醒，詐騙集團常以「代辦貸款」「債務整合」為名義，誘騙被害人先支付「手續費、利息或保證金」，此舉已是詐騙的警訊，民眾切勿輕信陌生來電，更不要隨意提供個資或提前付款，若有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或洽詢轄區派出所求證，以守護自身財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言