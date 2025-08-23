投資短影音拍攝一場空 台南警埋伏逮獲剛入境馬國車手
鄭姓男子6月間透過網路交友平台認識陳姓女子，女方以投資短影音拍攝可迅速獲利，誘騙他匯款30萬元，誆稱1個多月即獲利千萬元，當他要求賣出股份卻被要求繳交百萬元才能提領，他驚覺上當報警，經與詐團周旋，昨在大成路上超商交款時，當場逮捕剛入境年約30多歲馬國車手。
據調查，鄭男於本月15日向警方報案，表示今年6月24日透過網路交友平台結識陳女，雙方互加LINE後，對方以投資短影音拍攝可迅速獲利為由，誘騙他匯款30萬元，之後聲稱獲利已達千萬，當他要求賣出股份，對方卻要求繳交100萬才能提領。他驚覺受騙，隨即報警求助。
台南市警六分局鹽埕派出所受理後，指導鄭男與詐騙集團周旋，雙方約定昨下午在大成路上超商交付款項，經多名員警在現場埋伏，待男車手現身後蜂擁而上，一舉逮捕前來收款的男子，發現他竟然是名剛剛入境的馬來西亞人。
警詢後，全案依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，並持續向上追查該詐欺集團上游幹部及共犯。
警方指出，此案為典型的投資詐騙手法，呼籲民眾切勿輕信來源不明的投資管道，若遇到號稱「低風險、高獲利」的投資機會，或是「先繳費才能領錢」的投資話術，幾乎都是詐騙，請立即撥打165反詐騙專線向警方諮詢，守護自身財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言