投資短影音拍攝一場空 台南警埋伏逮獲剛入境馬國車手

鄭姓男子6月間透過網路交友平台認識陳姓女子，女方以投資短影音拍攝可迅速獲利，誘騙他匯款30萬元，誆稱1個多月即獲利千萬元，當他要求賣出股份卻被要求繳交百萬元才能提領，他驚覺上當報警，經與詐團周旋，昨在大成路上超商交款時，當場逮捕剛入境年約30多歲馬國車手。

據調查，鄭男於本月15日向警方報案，表示今年6月24日透過網路交友平台結識陳女，雙方互加LINE後，對方以投資短影音拍攝可迅速獲利為由，誘騙他匯款30萬元，之後聲稱獲利已達千萬，當他要求賣出股份，對方卻要求繳交100萬才能提領。他驚覺受騙，隨即報警求助。

台南市警六分局鹽埕派出所受理後，指導鄭男與詐騙集團周旋，雙方約定昨下午在大成路上超商交付款項，經多名員警在現場埋伏，待男車手現身後蜂擁而上，一舉逮捕前來收款的男子，發現他竟然是名剛剛入境的馬來西亞人。

警詢後，全案依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，並持續向上追查該詐欺集團上游幹部及共犯。