2025十大常見詐騙手法揭曉！討論度冠軍居然是它

詐騙陷阱滿天飛！

根據內政部警政署「165打詐儀表板」，今年7月全台共受理1萬6,423件詐騙案，造成85億4千多萬財產損失，即使名人也難逃詐騙陷阱！過去像是台灣首富林百里的妻子何莎、前經濟部長尹啟銘、奧運金牌得主朱木炎等人，都曾落入詐騙集團的圈套。如今更出現假冒名人光環的詐騙手法，讓不少民眾誤信「名人推薦」而遭殃。數據科技領導品牌大數據股份有限公司旗下全新企業防偽冒偵測《KEYTECTOR》整合語意分析、頻道特徵與偽冒行為分析，主動偵測並即時預警，協助企業降低風險、強化防詐韌性、守住商譽。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近半年來的十大常見詐騙手法，提醒民眾遇到任何單位要求轉帳、客服或銀行通知異常要求操作個資，都應謹慎防範。

No.10 騙色

孤單、寂寞，想找個人聊天嗎？不少人會在網路上遇到溫柔體貼、每天噓寒問暖的談心對象，但對方如果很快就表白，並約在汽車旅館見面，就要小心了！有案例顯示，當事人因一時心動或沉迷於甜言蜜語而放下戒心，結果遭到偷拍，並遭威脅外流，這正是典型的「騙色」陷阱。要避免成為受害者，第一步是謹守「網戀不裸聊、初見不去私密場所」原則。記得多方驗證對方身份，例如透過社群交叉比對。遇到勒索或威脅時，應與信任的親友討論對策，並立刻保留證據，甚至進一步報警自保。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

No.9 假冒公益募款

你曾在街頭被一群志工攔下嗎？他們聲稱善款將用於資助弱勢兒童、癌症病友。這時你心軟掏了錢，甚至留下聯絡方式。沒想到，事後才發現錢全進了詐騙集團的口袋，甚至還可能被盜用個資，接到更多詐騙電話。若遇到街頭募款，不妨先詢問是否能提供官方文件，正規公益團體一定有合法立案、公開帳目與收據，而且通常會在官網、社群平台公告募款計畫。

3月緬甸強震引發全球關注，屏東縣政府接獲民眾反映，看到網路流傳屏縣府社會救助金專戶資訊，對此，屏縣府澄清，並未發起緬甸強震捐款，民眾切勿受騙。有網友認為，「緬甸災區台灣人不用捐款，因為還是會落入強盜軍政府口袋裡面」、「很好奇，誰會捐？」

No.8 假名人投資

臉書廣告常跳出「名人推薦股票群組」，號稱穩賺不賠，一旦加入就有人天天喊單、報明牌，甚至要求你將資金匯入指定帳戶。前期或許真的小有獲利，但隨著投入金額越來越多，最終往往血本無歸。名人本人其實毫不知情，你卻成了假投資詐騙的受害者。

2025年出現AI教父黃仁勳、財信傳媒董事長謝金河等名人邀請加入LINE群組「飆股向前衝」，稱要傳送投資秘笈。有網友認為，「這個年頭許多人都想不勞而獲，不想努力的付出賺錢，寧願去當詐騙集團」、「黃仁勳是你能假冒的嗎？」投資內容應該透過銀行或合法券商平台查詢，千萬不要在LINE或陌生群組跟單，這樣的高風險操作，很可能一步走錯就血本無歸。

No.7 假企業徵才

想像你在求職平台上滑到一則「高薪、輕鬆、週休三日」的夢幻工作，心想簡直撿到寶。結果一投履歷，對方便急著聯繫，還說錄取率超高，只要先繳「制服費」或「保證金」，甚至要求提供銀行帳戶協助公司「金流測試」。一旦照做，不是錢被騙光，就是帳戶變成人頭戶，自己還可能惹上官司！這就是典型的假企業徵才陷阱。

2025年初一名30歲日籍男子聲稱在東京被一群台灣人搭訕，誆稱來台賣保險一個月能淨賺70萬日圓且包吃包住，日男決定離鄉打拚，結果入境後聽到人蛇喝醉不慎將下一站「柬埔寨」說溜嘴，日男才驚覺可能受騙，因此逃離並報警。網友表示，「哪來保險月入10多萬」、「包吃包住不就是製造你欠錢，然後再用高額帳單提告」。

No.6 假借貸詐財（騙帳戶）

手頭緊的時候，看到廣告寫著「超低利率、免擔保人、立即撥款」，是不是很心動？對方聲稱只要先提供銀行帳號、提款卡，或繳交「保證金」就能馬上貸款入帳。結果錢沒借到，帳戶反被盜用成為人頭戶，還可能背上刑責！這就是常見的假借貸詐財陷阱。

合法金融機構絕不會要求交出提款卡或密碼，更不會在貸款前收取手續費或保證金。其次，若有借貸需求，務必透過銀行或政府合法登記的貸款管道，並查證業者是否有金融監管機構核發的牌照。此外，遇到廣告標榜「免審核、快速放款」，要立刻警覺，因為這往往是詐騙的暗號。

No.5 釣魚簡訊盜帳號

有一天，手機「叮！」一聲，跳出一封來自「銀行」的簡訊，標題寫著：「您的帳戶異常登入，請立即點擊連結驗證」是你會點下去嗎？其實這正是詐騙集團常見的釣魚陷阱，為了避免成為冤大頭，有幾招必學：第一，簡訊連結不要隨便點，官方不會透過簡訊要你輸入帳密。第二，若收到可疑通知，直接打電話到客服確認，不要用簡訊裡的號碼。第三，開啟雙重驗證，就算密碼外洩也能多一道防線。

資深演員譚艾珍2024年遭假檢警詐騙近百萬元，近期公開批評普發現金1萬元政策，擔心詐騙集團藉此趁機行騙，文末提醒提醒大眾，若收到不明連結，先上政府官方網站查證，也可撥打165反詐騙專線諮詢查核。貼文引起網友留言表示，「感謝艾珍姐的用心分享，提高警覺！勿點陌生連結」、「感謝妳警惕大家預防詐騙的好意」。

No.4 交易詐騙

有天你在二手拍賣平台上找到夢寐以求的限量球鞋，賣家稱「先匯款才保留」，還附上幾張球鞋照，但當你轉帳後，賣家卻人間蒸發，帳號也瞬間消失——恭喜你，剛剛上演了一齣常見的「交易詐騙」戲碼。

這類詐騙手法常利用買家貪便宜的心理，搭配假照片、假帳號，營造真實感，讓人放下戒心。然而，現在不光是買家，就連賣家也成為了詐騙集團鎖定的目標。2025年警政署官網分享一個案例，一名假買家謊稱綠界交易成功，引導賣家點假連結並被假客服要求匯款驗證帳戶。賣家照做共匯12萬餘元卻未退款，才驚覺遭詐。想預防被騙，務必選擇有第三方金流保障的平台交易，避免私下轉帳，收到商品前不提前付款以及查看買賣家評價與交易紀錄。有網友表示，「真的不要貪便宜」、「我也是受害者」。

No.3 貨到付款詐騙

你正期待著網購的包裹，快遞員送來一箱沉甸甸的東西，並表示，「貨到付款，總共2,480元。」你腦中浮現的是上週剛下單的廚具套裝，沒多想就付了錢。結果拆封後裡面只有一堆廉價塑膠玩具，心情瞬間從「拆箱快樂」變成「荷包失血」。

貨到付款詐騙利用收件人急於收貨的心理，讓你在付款前無法確認內容。若外包裝金額、品項對不上，民眾應拒收可疑包裹，以防財物損失。此外，不少網購文章文末都會放上防詐騙警語，如宅配上門取貨是詐騙、賣家不會操作網銀等，提醒網友的同時，也累積不少聲量。

No.2 出國勒贖詐騙

社群上「高薪海外工作」或「免費旅行考察」的貼文多有詐！民眾往往一落地就被沒收護照、限制行動，還被迫錄下求救影片，詐騙集團用以勒索親友匯款。詐騙集團常用優渥待遇、免費機票、快速賺錢等話術吸引人，等人抵達境外才揭露條件，甚至暴力威脅。國人除了須多方查證訊息真偽，出國前將行程、航班、住宿告知家人朋友，並約定定時報平安，還有不要交出護照或手機，並拒絕簽署不明文件。

出國勒贖詐騙聲量高點出現在6月，台中李姓女大生與閨蜜被徵才廣告騙去柬埔寨，結果遭綁架囚禁園區。李女經歷85天終於平安返台，也讓她的阿公放下心中大石。有網友表示，「平安回來就好，好好孝順阿公吧」、「天下沒有白吃的午餐」。

No.1 交友詐騙

插畫家「我是馬克」最近發布「詐騙套路TOP 8」作品，提醒「要求金援的情愫都要小心」！想像你在交友軟體上認識了一位「完美對象」：外表帥氣／甜美、生活照片精緻、講話溫柔，天天早安晚安問候，甚至記得你的小細節。你以為自己遇到真愛，結果對方開始講述「家人生病急需用錢」或「投資回報率超高」的故事，一步步把你推向金錢陷阱。交友詐騙最厲害的，就是用「戀愛濾鏡」讓人放下戒心。切記別輕易借錢、匯款、投資，也不要將個資交給只在網路認識、未曾見面的人。

交友詐騙聲量最高點出現在2月，泰國眾議院議員猜言帕宛涉嫌在1月性侵一名台灣女遊客，而犯行曝光後他神隱多日，隨後堅決否認，聲稱兩人為合意性交；也有不少網友質疑女方仙人跳。然而整起事件2月出現反轉，猜言帕宛主動投案，並承認自己性侵台灣女遊客。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年7月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

