偵辦虛擬貨幣洗錢考驗大 要懂新法、追金流

偵辦幣想案件的刑事警察局指出，偵辦虛擬貨幣洗錢案件，除要適應新法規見解及熟悉虛擬貨幣運作的檢察官與警察配合調查，還需要花費龐大時間、警力釐清金流去向，從中發現來龍去脈，光是翻看資料、看書，就必須拿出參加考試的拚勁。

刑事局警官指出，幣想在全國有四十五處據點，檢警一舉人贓並獲，由警政署牽頭，召集全國廿多個縣市警方精銳，出動超過三百名警力同步搜索；此外，幣想案潛在被害人約有三千人，事後還要發動找尋被害人行動，嫌犯落網後，還需要有足夠法令見解、證據，才能讓嫌犯認罪。

警官說，虛擬貨幣洗錢適用洗錢防制法修法後的新法規，無論檢警都必須對新法有一定見解與適應，尤其幣想是新法後的首件洗錢案，因此在法令下手切入點，需要對法令內涵有一定程度了解，才能讓嫌犯無從狡辯。

警官表示，虛擬貨幣金流複雜、金額龐大，犯罪集團多利用境外交易所或人頭帳戶操作，資金迅速轉往海外，再層層轉移，形成「斷點」，雖可追蹤錢包地址，但難對應真實身分，須透過層層解析，釐清集團各角色的對應點。

虛擬貨幣操作仍具相當高專業性，不論檢察官或警察，都必須對虛擬貨幣運作有一定程度熟悉，檢方雖然有專責小組偵辦虛擬貨幣案，但檢察官自己手上也有案件，不是每個人都能互相配合，檢警各自出動虛擬貨幣專家，不乏有洗錢防制及虛幣分析相關證照，但要集合這些人共同參與偵辦，相當不容易。