偵辦虛擬貨幣洗錢考驗大 要懂新法、追金流

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

偵辦幣想案件的刑事警察局指出，偵辦虛擬貨幣洗錢案件，除要適應新法規見解及熟悉虛擬貨幣運作的檢察官與警察配合調查，還需要花費龐大時間、警力釐清金流去向，從中發現來龍去脈，光是翻看資料、看書，就必須拿出參加考試的拚勁。

刑事局警官指出，幣想在全國有四十五處據點，檢警一舉人贓並獲，由警政署牽頭，召集全國廿多個縣市警方精銳，出動超過三百名警力同步搜索；此外，幣想案潛在被害人約有三千人，事後還要發動找尋被害人行動，嫌犯落網後，還需要有足夠法令見解、證據，才能讓嫌犯認罪。

警官說，虛擬貨幣洗錢適用洗錢防制法修法後的新法規，無論檢警都必須對新法有一定見解與適應，尤其幣想是新法後的首件洗錢案，因此在法令下手切入點，需要對法令內涵有一定程度了解，才能讓嫌犯無從狡辯。

警官表示，虛擬貨幣金流複雜、金額龐大，犯罪集團多利用境外交易所或人頭帳戶操作，資金迅速轉往海外，再層層轉移，形成「斷點」，雖可追蹤錢包地址，但難對應真實身分，須透過層層解析，釐清集團各角色的對應點。

虛擬貨幣操作仍具相當高專業性，不論檢察官或警察，都必須對虛擬貨幣運作有一定程度熟悉，檢方雖然有專責小組偵辦虛擬貨幣案，但檢察官自己手上也有案件，不是每個人都能互相配合，檢警各自出動虛擬貨幣專家，不乏有洗錢防制及虛幣分析相關證照，但要集合這些人共同參與偵辦，相當不容易。

詐騙 虛擬貨幣 洗錢防制法

延伸閱讀

遇假檢察官詐財騙涉洗錢 嘉義78歲嬤差點痛失畢生積蓄

「黑人家族」送禮行騙 警方瓦解高雄大寮洗錢機房

全台最大「幣想」涉洗錢23億 士檢起訴14人…對主嫌求刑25年

天道盟鐵霸等人雖交保 刑事局：公司恐遭抽銀根、斷金流更頭疼

相關新聞

幣想科技涉勾詐團洗錢23億 14人起訴

國內最大虛擬貨幣商「幣想科技」，涉與詐團勾結，藉由全台四十五間門市，利用虛擬貨幣協助詐團洗錢，短短一年多有逾千人受害，詐...

「幣想」助詐團洗錢23億 天道盟主嫌求交保辯稱「黑道背景是瞎掰的」

「幣想科技」原為合規經營的加密貨幣業者，在2023年底遭天道盟正義會成員施啟仁以1920萬元等值的泰達幣（USDT）收購...

以「金管會唯一授權」廣告詐騙千人破12億 「幣想」主嫌3人繼續羈押

「幣想科技」公司負責人、天道盟正義會背景的施啟仁涉助詐團洗錢逾23億，更以「全國唯一金管會授權」打廣告誘騙民眾買幣，短短...

北市表揚阻詐有成 今年「這家銀行」臨櫃行員攔阻最多

台北市警察局今天舉行治安會報，市長蔣萬安頒發感謝狀，表揚中國信託、國泰世華與京城銀行等金融機構。這些銀行行員在5、6月間...

飼養銀龍魚想搞錢大展鴻圖？天道盟、四海幫組詐團 刑事局逮17人

刑事警察局偵九大隊會同雙北、嘉義、屏東警方，日前破獲由天道盟北海會與四海幫海森堂合組的跨境詐騙集團。專案小組從去年底至上...

