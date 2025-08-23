幣想科技涉勾詐團洗錢23億 14人起訴

全台最大虛擬貨幣實體交易所幣想科技，涉與詐團勾結，利用虛擬幣洗錢高達23億元，檢方22日起訴主謀施啟仁，求刑25年。圖／讀者提供

國內最大虛擬貨幣商「幣想科技」，涉與詐團勾結，藉由全台四十五間門市，利用虛擬貨幣協助詐團洗錢，短短一年多有逾千人受害，詐騙金額超過十二點七億元，洗錢金流更突破廿三億元，士林地檢署昨依加重詐欺、洗錢、組織等罪起訴十四人，並對天道盟背景的主謀施啟仁求處廿五年重刑。

三名在押被告昨移審法院，包括施啟仁、CoinW亞太區商務總監楊紀文及打幣手王學治均裁定延押；施否認與詐團勾結，但供述與共犯之間矛盾，未獲採信；楊紀文當庭認罪並願繳回不法所得，但具有香港籍身分，被認有逃亡之虞；王學治雖也認罪，並供出幣想與詐團分工內幕，但法院認為涉案重大，不得交保。

起訴指出，施啟仁是境外虛擬資產交易所CoinW台灣區負責人，二○二三年透過CoinW以一九二○萬元等值泰達幣（USDT）收購幣想科技公司，再以金管會洗錢防制聲明，包裝成「全國唯一金管會授權」，隨後以幣想科技名義對外招募加盟股東，在全台展店四十五間，成為最大虛擬幣商。

警方調查，這些加盟店均未通過金管會洗錢防制登記，不僅對外販賣泰達幣，還提供虛擬資產移轉等服務；加盟主還要繳交高額權利金給施啟仁，另須繳營運保證金給王學治擔任負責人的百大資訊顧問公司，百大明知沒通過洗錢防制登記，卻暗中與立保保全公司簽約，由立保在各幣想科技加盟店設置「入金機」。

施啟仁與詐團合作，利用投資、愛情詐騙伎倆，誘使被害人拿現金到幣想加盟店購幣，詐團會事先教被害人面對KYC的答題技巧，被害人若以現金投入入金機，會由保全公司收取，再轉匯到百大公司帳戶。

國內最大虛擬幣商 製表／翁至成、廖炳棋

王學治這時會結匯美金匯往國外購買泰達幣，並將泰達幣移轉至CoinW錢包，被害人取得泰達幣後，詐團會被將泰達幣轉入指定匿名錢包，藉由層層移轉製造斷點。

檢方指出，十四名被告分工明確，施啟仁主導收購公司；楊紀文負責商務開發與盤口協調；王學治則設立百大公司，操盤金流與入金系統；施妻林女出任CoinW亞太行銷總監，協助CoinW推廣。

檢方統計，全案一五三九人受害，詐騙金額十二點七億餘元，檢警今年四月發動搜索，查扣六十四萬多顆泰達幣、現金六千餘萬元、豪車兩輛，以及公司帳戶一二四○萬元，總額一點一億元，已聲請法院宣告沒收或追徵價額。

檢方痛批，施啟仁假藉「金管會認證」之名，與詐團狼狽為奸，藉虛擬幣大規模吸收現金，重創社會信任，犯後態度惡劣，必須嚴懲。