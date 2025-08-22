「幣想」助詐團洗錢23億 天道盟主嫌求交保辯稱「黑道背景是瞎掰的」

「幣想科技」原為合規經營的加密貨幣業者，在2023年底遭天道盟正義會成員施啟仁以1920萬元等值的泰達幣（USDT）收購，掛名負責人後替境外交易所CoinW（幣贏）借殼上市，以「加盟店」形式在台迅速擴張45家門市，實際跟詐騙集團勾結，以假投資、「全國唯一金管會授權」等話術轉介買幣，短短一年破千人遭詐，財損逾12.7億元，洗錢金流高達23億元。士林地檢署今偵結，依詐欺、組織等罪嫌起訴14人，並對主嫌施啟仁求處25年重刑。

包括主嫌施啟仁、營運長楊紀文、打幣手王學治等3名在押被告今天移審士林地院，法院開接押庭後全裁定收押禁見。接押庭上施啟仁持續否認與詐團勾結，強調「幣想」有嚴格內控機制，包含四大規範，防詐、交易規範、資產來源證明、實名制審核，且所有加盟店都需繳交押金作為每日交易限額，如涉不法將沒收押金並求償千萬元，更強調客戶買幣時會比對警政署告誡名單、判決書姓名等。

施啟仁說，「幣想」自2024年3月正式營運以來，法遵長與風控主管均不定期巡店以確保合規，自己從未私下指示加盟店長或股東，更辯稱，自己之所以會有天道盟背景都是他「騙」的，自述當年競爭CoinW台灣代理時遭同業恐嚇，個資被散布於PTT、Dcard等論壇攻擊，才對外宣稱有幫派人脈，最後懇求交保，願戴電子腳鐐，因為要照顧產後憂鬱的妻子、三名子女以及重病的岳父。

法官審酌，施啟仁雖否認涉及犯罪組織，但卷證顯示其涉案重大，且所涉罪名為5年以上重罪，與共犯楊紀文、王學治供述相互矛盾，且仍有在逃共犯，加上通訊發達恐有勾串之虞，裁定收押禁見。

楊紀文雖認罪並願繳回不法犯罪所得，但因具香港籍，被認定有高度逃亡風險遭裁定羈押；王學治也認罪，供稱僅依契約協助採購USDT，強調自己配合檢警偵辦，供出「幣想」與詐團合作內幕，但仍因涉案重大遭裁定羈押。