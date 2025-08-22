以「金管會唯一授權」廣告詐騙千人破12億 主嫌3人遭收押

「幣想科技」公司負責人、天道盟正義會背景的施啟仁涉助詐團洗錢逾23億，更以「全國唯一金管會授權」打廣告誘騙民眾買幣，短短一年破千人遭詐，財損逾12.7億元。士林地檢署今偵結，依詐欺、組織等罪嫌起訴14人，並對主嫌施啟仁求處25年重刑。主嫌施啟仁、營運長楊紀文及打幣手王學治仍在押，今移審士林地院，法官裁定3人收押禁見。

起訴指出，施啟仁有天道盟正義會背景，是境外虛擬資產交易所CoinW（幣贏）台灣區負責人，而楊紀文為亞太區商務總監，因CoinW未完成金管會防制洗錢通報，2023年10月間以1920萬元等值61萬3223顆泰達幣（USDT），買下已通過金管會洗錢防制法令遵循聲明的幣想公司。

施啟仁、楊紀文取得「幣想」後，透過「加盟」方式成為VASP（虛擬資產服務提供者）的事業品牌方式規避洗錢防制法審核，陸續在台灣開設45間門市，成為全台最大；每間加盟主須繳交數百萬元加盟權利金與營運保證金。

施啟仁找來王學志合作，由他負責打幣、收金，成立「百大公司」跟保全公司簽約，在各門市放置「入金機」，存入現金後由保全公司匯款至銀行帳戶，結匯成美金購買USDT。

王學志買幣完成後，會轉入自己名下的CoinW錢包，再跟楊紀文合作，負責把虛擬幣轉至各門店之CoinW錢包供交易販售。

施啟仁對外接洽包括竹聯幫、天道盟等黑幫背景的詐騙集團，介紹加入幣想公司設立加盟店，由詐團透過網路假投資、假交友、假徵才等手法誘騙，民眾會帶現金到「幣想」購買USDT，實則轉入詐團指定錢包；由於資金進入交易所後會被導入「水庫錢包」，警方難以追蹤後續流向，形成斷點。

檢方還查出，施啟仁為規避偵查，招募不知情的法遵長與風控主管設計KYC（實名驗證）流程，營造合法氛圍，卻透過「中人」提前教導詐團成員如何回答問題，確保被害人能順利通過驗證買幣。

另外，施啟仁還會刻意「抓大放小」，跟詐團聯手洗腦部分不知情民眾至「幣想」買幣，營造被害人是自行搜尋而前往交易，實際上卻因為不懂虛擬幣買賣流程，未能通過KYC而拒絕交易，藉此留下「曾拒絕客戶」的紀錄，讓自己可以辯稱公司設有合規機制，與詐團切割。檢方因此痛斥，這種 「假合規」手法不僅細膩，也蒙蔽不熟稔法規的執法人員。

檢方認為，施啟仁犯後態度惡劣，否認犯行，請求就每位被害人部分各判10年，加上洗錢罪1年半，合併應執行刑25年；楊、王兩人因認罪並承諾繳回所得，檢方建議從輕量刑；另，小編陳姓女子因否認犯罪，建請量處有期徒刑3月，以生警惕；其餘犯嫌因非惡性重大可緩刑，以勵自新。