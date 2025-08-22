快訊

北市表揚阻詐有成 今年「這家銀行」臨櫃行員攔阻最多

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局今天舉行治安會報，市長蔣萬安頒發感謝狀，表揚中國信託、國泰世華與京城銀行等金融機構。這些銀行行員在5、6月間成功攔阻多起詐騙案件，避免民眾受害。

北市警統計，今年上半年共攔阻1126件詐騙，阻詐金額約14億元，其中中國信託臨櫃攔阻最多，以單筆阻詐百萬元以上案件數居冠。

北市刑警大隊指出，7月共受理1791件詐騙案，其中「假投資詐騙」損失金額最高，達5億元。詐騙集團多透過社群廣告、交友或通訊軟體，製造「穩賺不賠」假象，引誘被害人投入資金。

警方與跨局處合作，已建立即時通報與下架機制，7月通報下架詐騙廣告累計逾1萬3000則。未依限下架的平台將遭裁處，數位發展部昨已對Meta公司開罰250萬元。

數發部並推出「網路詐騙通報查詢網」與App，提供查詢與檢舉功能，提醒民眾下載使用。

警察局長李西河呼籲，防堵詐騙需全民參與，金融機構、警方與民眾若能形成聯防，才能守護民眾財產安全。

台北市警察局今天舉行治安會報，市長蔣萬安頒發感謝狀，表揚中國信託、國泰世華與京城銀行等阻詐有成的金融機構（圖中灰西裝為市長蔣萬安、最右為警察局長李西河、最左為北市刑大大隊長盧俊宏）。記者廖炳棋／翻攝
北市 警察 詐騙集團 金融機構

