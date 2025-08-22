飼養銀龍魚想搞錢大展鴻圖？天道盟、四海幫組詐團 刑事局逮17人

刑事警察局偵九大隊會同雙北、嘉義、屏東警方，日前破獲由天道盟北海會與四海幫海森堂合組的跨境詐騙集團。專案小組從去年底至上個月，先後發動5波搜索與拘捕行動，29歲李姓主嫌等17人全數落網，並查扣名車、現金及高價精品，初步清查至少5名被害人，財損逾新台幣7300萬元。

警方發現兩個幫派雖然合作，但也彼此防備，因此開會時都會打開WiFi阻斷器，阻斷訊號避免訊息外流，據點有一幅題字「搞錢」的書畫，以及飼養銀龍魚，嫌犯以此兆頭求財，但最後仍被警方逮捕。

警方指出，嫌犯自去年6月起，利用臉書及交友軟體接觸被害人，部分成員假冒「助理」，透過日常談話建立感情與信任，再誘導被害人下載不明投資應用程式。受害者誤信投資建議，陸續投入資金，最終資金遭轉換為虛擬貨幣匯往境外。

儘管只有5名被害人，但其中一人為藥商，光他一人就被騙走4000萬元。

警方指出，嫌犯在台灣「水房」收款，再轉換為泰達幣等虛擬資產，送至柬埔寨詐團園區機房管理的電子錢包。

警方說，天道盟負責境外機房與金流，四海幫則提供車手收款。天道盟李姓主嫌遠赴柬埔寨木牌園區架設機房遠端遙控；四海幫李姓男子則招募馬來西亞籍車手，以外籍身分掩護，降低警方查緝風險。

警方鎖定新北市五股一間刺青店及淡水一間茶行為活動據點，查扣賓士、ALPHARD與三菱轎車多部，現金近60萬元，並扣押監視器主機、WiFi阻斷器、智慧型手機與精品包。

全案依涉嫌詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。主嫌與主要成員7人經法院裁定羈押禁見，其餘犯嫌部分已遭起訴。