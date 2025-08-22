涉詐騙臺雅老董51億 女主嫌淚盼以300萬元交保：對小孩做心理建設

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾51億元，主嫌羅佩雯、The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿等6人遭訴，台北地院今行準備程序，提羈押中的羅女訊問。羅女雖認罪，但對金額計算有意見，她自稱還欠沈31億元，仍哽咽說已經7個月沒見到小孩，希望以300萬元交保，讓她對小孩做「心理建設」。

檢方起訴指羅佩雯（40歲）等人共詐騙沈裕雄等11人，不法獲利高達56億8137萬7214元，依3人以上加重詐欺取財罪、洗錢等罪起訴羅佩雯、鄭淳駿、前夫謝宗翰、兄嫂羅文傑與詹依苓、友人楊國隆。

羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，因以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元而入獄，2014年6月假釋後仍重操舊業，經營機票買賣。2015年起，羅女因資金短缺、財務窘迫，佯稱熟悉操作海外客戶大額購買機票，可以「賺價差」，還給予高額利息回饋，騙取投資人信任。

起訴指出，羅佩雯、鄭淳駿及楊國隆涉在2015年至2023年間，陸續向10人詐騙5億2587萬餘元。羅佩雯從2019年9月起，付不出高額利息給投資人，明知沒有管道獲得較便宜的國內、國際機票，仍「挖東牆補西牆」，透過沈裕雄時任特助鄭淳駿認識沈，再以「大額買機票賺取高額價差獲利」行騙。

鄭淳駿明知羅佩雯以「後金養前金」補資金缺口，卻利用獲沈裕雄信任的機會，提供帳戶供羅女收受沈的匯款。檢方調查，羅佩雯除以機票話術詐騙，又涉佯稱辦理英國、澳洲、墨西哥等國家特殊投資移民管道詐欺取財，沈共被羅女詐騙約51億5549萬元。沈裕雄2023年10月過世，未能討回款項。

北院今開庭，羅女承認詐欺、加重詐欺與洗錢指控，但對於金額的計算有意見，認為相關人的證述內容、明細、金流表與事實有出入，這涉及犯罪所得與沒收範圍，認為有必要先確認。

羅女的律師逐一點出爭議之處，例如有些被害人分別是由楊國隆、鄭淳駿招攬，據她所知有的款項「回款完畢」，而這些款項本來就未經她的手，或是認為部分告訴人所稱的金額並不相同。羅女也稱，尚未返還沈裕雄的金額約是31億元。

法官質疑，羅女對被害人投資金額不爭執，卻爭執「還有多少還沒還」，這和犯罪事實有什麼關係？此部分應屬民事請求返還或沒收有關，並要她的律師「好好想想」，律師才答稱「爭執證明力就好」，並請求調閱陳姓女告訴人2019年1月至2024年12月底的帳戶資料。

檢察官認為律師的聲請過度侵害告訴人帳戶隱私，應由羅女自行整理交易明細，有爭議的部分再請陳女確認，請法官先不准允許聲請。

此外，因羅佩雯的羈押期限將屆，法官詢問檢方與羅女對是否繼續羈押有何意見。檢察官仍建請羈押，並指羅女雖認罪，但與其他共同被告說詞兜不攏，尤其是前夫和家屬涉洗錢部分仍未清楚交代，交保有串證之虞。

檢察官也認為，羅佩雯犯罪金額逾50億元，可預期遭重判，且還面臨民事求償，她在海外有資產，潛逃不用煩惱，何況她早在2008年就以相同手法行騙，有反覆實施可能，有羈押必要。

律師則否認羅佩雯會逃亡、串供或再犯，請求具保停押。法官詢問若停止羈押，羅女可拿出多少保證金？她回答「300萬」，並「開始哽咽」，訴說年邁的父母和未成年的孩子已7個月未見，她不希望小孩以為母親不要她了；法官則提醒她冷靜，若要哽咽就先不要講。

告訴代理人林晉宏律師表示，沈裕雄受羅佩雯、鄭淳駿、楊國隆共同詐欺，鄭涉洗錢防制法，究竟是由北院變更起訴法條，或是由檢方另行追加起訴，希望法院釐清。而羅女雖認罪，但就返還投資款項部分「出入頗大」，這不僅涉及沒收，更涉及金流、資金流動的原因關係，不要因為她認罪就以為事實已經完整。

法官諭知候核辦。