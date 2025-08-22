婦人誤信投資陷阱遭詐1200萬 車手竟是暑期工讀的越南大學生

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

來自越南一名20歲大學生找暑假工讀，卻淪為詐騙集團車手，到羅東向被害婦人收錢時，被警方逮捕送辦並羈押禁見。這名婦人因誤信投資股票詐術，前後投入1200萬元都拿不回獲利，才驚覺被騙。

宜蘭縣警局今天在羅東警分局說明今年度打詐績效，局長劉炯炫說，到上月為止，攔阻達238件共1億3243萬餘元，與去年同期相比，攔阻增加47件、金額增加915萬餘元。今年1到7月，羅東警分局聯合轄內金融機構，攔阻73件共2646萬餘元。

羅東警方表示，一名50歲婦人，誤信詐團可以投資股票獲取高額利益的謊言，提領存款陸續投入1200萬元，直到發現拿不回獲利，才被騙，警方獲報後組成專案小組，趁面交時逮捕車手，是一名來自越南的吳姓大學生，全案依詐欺 、洗錢等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，男大生訊後羈押禁見。

警方指出，有詐團在暑假期間打出「高薪無經驗可」、「輕鬆致富、高額獎金」口號，引誘沒有社會經驗的學生，吸收入詐團當車手，提醒青年學子要注意，以免沒賺到零用錢，還面臨刑責及高額獎金。

宜蘭縣警局分析到上個月底縣內詐欺案件，發生地點主要集中在宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉等人口稠密地區，詐騙手法前三類分別為「假投資」、「假網拍」及「假交友」。詐騙集團常利用網路散布投資訊息，並以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術進行利誘，呼籲民眾務必要小心查證，以免上當。

宜蘭縣警局今天在羅東警分局說明打詐成效，局長劉炯炫（中）感謝縣內金融機構聯手阻詐。圖／警方提供
一名越南男大生來台留學，暑假打工被詐團以高薪為誘餌吸收當車手，到宜蘭羅東取款時遭警方逮捕。圖／民眾提供
一名越南男大生來台留學，暑假打工被詐團以高薪為誘餌吸收當車手，到宜蘭羅東取款時遭警方逮捕。圖／民眾提供

宜蘭 詐團 車手 越南 大學生 詐騙集團

