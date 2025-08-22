遇假檢察官詐財騙涉洗錢 嘉義78歲嬤差點痛失畢生積蓄

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

丹娜絲風災後許多房屋受損，民眾提領大筆現金修繕房屋，其中也參雜詐騙案件，嘉義縣六腳鄉78歲陳姓婦人近日接到詐團電話，詐團成員偽裝檢察官稱陳婦涉洗錢案件，陳婦欲將畢生積蓄全領出，農會行員機警報案，警方到場勸說陳婦，成功攔阻24萬8千元。

六腳鄉農會僱員黃美嘉說，颱風後許多人提領大筆現金修房屋，但陳婦說法前後不一，一下說要修房子，一下說警察會來跟她收錢，懷疑陳婦遭受詐騙，報警請警察來勸說，但陳婦仍對詐團深信不疑，直到警察提醒「我有穿警察制服才是真的警察」，陳婦才恍然大悟。

警方表示，陳婦接獲自稱「檢察官」的來電，謊稱她涉嫌洗錢案件，須提領現金交由檢調機關保管調查，經苦口婆心勸說，婦人才終於識破。檢警機關絕不會要求民眾提領現金或交付帳戶資訊，接獲詐騙電話應保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。

警察局長李權哲說，銀行行員依詐欺危害防制條例攔阻詐騙，民眾在提款或匯款時，如遇有行員關懷慰問，請多給予包容支持，行員絕非刻意刁難或拒絕辦理，而是為了保護民眾財產，未來也將持續查緝詐欺犯罪，與金融機構建立緊密橫向聯繫，守護民眾財產安全。

嘉義縣警察局表示，今年執行3波全國同步打擊詐欺行動專案及查緝詐欺集團，查獲179個詐欺集團，共1012名詐團成員，並查扣不法利得總值1億7433萬元，今年1至7月攔阻105件詐騙案件，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱。

嘉義縣警察局今天舉辦阻詐記者會，強化打擊詐欺案件決心。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局今天舉辦阻詐記者會，強化打擊詐欺案件決心。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局今天舉辦阻詐記者會，分享詐騙案例及阻詐成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局今天舉辦阻詐記者會，分享詐騙案例及阻詐成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉78歲陳姓婦人遭詐，險將畢生積蓄全領出，六腳鄉農會僱員黃美嘉（中）協助阻詐分享經驗。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉78歲陳姓婦人遭詐，險將畢生積蓄全領出，六腳鄉農會僱員黃美嘉（中）協助阻詐分享經驗。記者黃于凡／攝影

