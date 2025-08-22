快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

詐團教民眾以裝潢名義匯款投資 彰警行員識破攔阻

中央社／ 彰化22日電

彰化縣員林市有民眾誤入網路投資詐騙陷阱，到銀行要匯款時，聽信詐團說法以翻新系統櫥櫃為由，但其說詞反覆引人懷疑，行員通報警方後，他才發現差點遭詐。圖／中央社（警方提供）
彰化縣員林市有民眾誤入網路投資詐騙陷阱，到銀行要匯款時，聽信詐團說法以翻新系統櫥櫃為由，但其說詞反覆引人懷疑，行員通報警方後，他才發現差點遭詐。圖／中央社（警方提供）

彰化員林市有民眾在網路得知投資標的，到銀行要匯款58萬元時，聽信對方以翻新系統櫥櫃為由告知行員，但其說詞反覆引人懷疑，經行員通報警方後，他才發現差點陷入投資詐騙

彰化縣警察局員林分局今天透過新聞稿表示，員林派出所警員江立州、郭子瑤日前執行勤務，接獲銀行通報，稱有民眾要臨櫃匯款新台幣58萬元，但其匯款用途說詞反覆。

員警趕赴現場了解情況，得知這位民眾透過LINE與投資公司聯繫，對方告知他有一項投資標的可投資，但為避免警方到場查問而可能導致投資受阻，對方指導其匯款時向銀行行員說明是家中廚具老舊須重新裝潢，要匯款至裝潢公司。

員警確認LINE對話紀錄後，發現此為投資詐騙，向民眾解釋是常見詐騙手法後，民眾才取消匯款意願。

員林分局表示，如遇來路不明的投資訊息或陌生網友提供的投資管道，務必小心，尤其標榜保證高獲利無風險、插隊搶漲停股票、股票申購中籤等，皆是詐騙圈套，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

詐騙 彰化 員林

延伸閱讀

每天檢舉10件 彰化縣交通違規「檢舉王」7個月送出2800件

彰化老翁誤信玉石投資遭騙90萬　女兒報警逮車手

中市警15分鐘阻2詐案　擋下440萬元匯入詐團

「黑人家族」送禮行騙 警方瓦解高雄大寮洗錢機房

相關新聞

婦人誤信投資陷阱遭詐1200萬 車手竟是暑期工讀的越南大學生

來自越南一名20歲大學生找暑假工讀，卻淪為詐騙集團車手，到羅東向被害婦人收錢時，被警方逮捕送辦並羈押禁見。這名婦人因誤信...

遇假檢察官詐財騙涉洗錢 嘉義78歲嬤差點痛失畢生積蓄

丹娜絲風災後許多房屋受損，民眾提領大筆現金修繕房屋，其中也參雜詐騙案件，嘉義縣六腳鄉78歲陳姓婦人近日接到詐團電話，詐團...

「黑人家族」送禮行騙 警方瓦解高雄大寮洗錢機房

詐騙集團利用「黑人家族」名義設洗錢水房，刑事局南部打擊犯罪中心等單位長期跟監、蒐證，終於在高雄市大寮區，查獲簡姓男子等8...

刪除共犯勾串規定…劍青檢改批民眾黨跳針亂扯 別淪詐騙集團幫凶

民眾黨立委提案修正刑事訴訟法刪除勾串共犯或證人的羈押事由，檢察官改革團體「劍青檢改」今再發聲明批民眾黨「跳針亂扯」提案開...

影／19歲男「走路環島」邊走邊騙 一路往南假賣演唱會票詐90萬

台北19歲的楊姓男子「走路環島」，卻在網路假借賣演唱會門票名義，涉嫌詐騙至少45名購票人約90萬元。警方在他走路要回台北...

全台最大「幣想」涉洗錢23億 士檢起訴14人…對主嫌求刑25年

檢方偵辦國內最大虛擬貨幣實體店面交易所「幣想」科技公司，涉嫌替詐騙集團協助把被害人的現金轉成虛擬貨幣，短短一年間洗錢金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。