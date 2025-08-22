詐團教民眾以裝潢名義匯款投資 彰警行員識破攔阻

彰化縣員林市有民眾誤入網路投資詐騙陷阱，到銀行要匯款時，聽信詐團說法以翻新系統櫥櫃為由，但其說詞反覆引人懷疑，行員通報警方後，他才發現差點遭詐。圖／中央社（警方提供）

彰化縣員林市有民眾在網路得知投資標的，到銀行要匯款58萬元時，聽信對方以翻新系統櫥櫃為由告知行員，但其說詞反覆引人懷疑，經行員通報警方後，他才發現差點陷入投資詐騙。

彰化縣警察局員林分局今天透過新聞稿表示，員林派出所警員江立州、郭子瑤日前執行勤務，接獲銀行通報，稱有民眾要臨櫃匯款新台幣58萬元，但其匯款用途說詞反覆。

員警趕赴現場了解情況，得知這位民眾透過LINE與投資公司聯繫，對方告知他有一項投資標的可投資，但為避免警方到場查問而可能導致投資受阻，對方指導其匯款時向銀行行員說明是家中廚具老舊須重新裝潢，要匯款至裝潢公司。

員警確認LINE對話紀錄後，發現此為投資詐騙，向民眾解釋是常見詐騙手法後，民眾才取消匯款意願。

員林分局表示，如遇來路不明的投資訊息或陌生網友提供的投資管道，務必小心，尤其標榜保證高獲利無風險、插隊搶漲停股票、股票申購中籤等，皆是詐騙圈套，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。