快訊

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

2幫派涉共組詐騙集團犯案 刑事局逮17人送辦

中央社／ 台北22日電

台灣2個幫派的成員合組跨境詐騙集團，主嫌天道盟李姓男子隱身在柬埔寨遙控台灣車手，並以金錢吸引馬來西亞人來台擔任取款車手。示意圖／Ingimage
台灣2個幫派的成員合組跨境詐騙集團，主嫌天道盟李姓男子隱身在柬埔寨遙控台灣車手，並以金錢吸引馬來西亞人來台擔任取款車手。示意圖／Ingimage

台灣2個幫派的成員合組跨境詐騙集團，主嫌天道盟李姓男子隱身在柬埔寨遙控台灣車手，並以金錢吸引馬來西亞人來台擔任取款車手。刑事局循線逮捕李男等17人送辦。

刑事警察局今天下午召開「破獲2黑幫共組跨境柬埔寨詐騙集團案」記者會，偵查第九大隊第二隊長張伊君說，先前逮捕假投資詐騙集團的取款車手，向上追溯發現背後有幫派操控，經查主嫌為29歲李姓男子。

警方表示，有天道盟背景的李姓男子，夥同詐騙集團誘騙台灣民眾，手法為成員先在臉書（Facebook）隨機搭訕被害人，再稱有投資管道，下載App就可得到高獲利的訊息，實則為假投資詐騙手法。

警方查出共5人受騙，總財損為新台幣7312萬元。而主嫌李姓男子為規避查緝，多次赴柬埔寨，並藏身當地，實則透過手機等方式遙控在台灣的車手前往索取詐騙款項，另名四海幫成員李姓男子也協助此車手團犯案。

刑事局檢視從車手使用的手機發現此集團分工明確，先透過國內水房層層轉交，最後把贓款以虛擬貨幣回送給躲在柬埔寨遙控的犯嫌。

警方先逮捕取款車手，發現有幫派成員操控，經掌握證據，趁李姓主嫌回台，一舉逮人，並從去年底起至今年7月間發動5波拘提搜索行動。

警方搜索期間破獲1處水房據點，並查獲現金、名車等物。警方發現主嫌李姓男子以現金利誘馬來西亞籍民眾來台擔任取款車手。

警方說，李姓男子要求同夥赴馬來西亞徵詢願來台擔任車手的馬國民眾，並告知可提供現金、住宿，但要求來台時須入住指定飯店，且前往指定地點取款後就能離台。此次逮捕2名馬來西亞籍男性民眾涉案，2人都知道來台從事的工作內容。

刑事局警詢後依詐欺、組織犯罪危害防制條例等罪嫌，把李姓男子等17人移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，假投資詐騙案與日俱增，民眾不要點擊或加入來源不明的投資網站，對方提到投資穩賺不賠等話術絕對是詐騙，有疑義可撥165專線諮詢。

車手 幫派 柬埔寨 天道盟 馬來西亞 詐騙集團

延伸閱讀

刪除共犯勾串規定…劍青檢改批民眾黨跳針亂扯 別淪詐騙集團幫凶

警政署發布重要刑事警職人事案 刑事局秘書、副大隊長、縣市大隊長異動

刑事局破詐騙洗錢集團還查獲毒品分裝場 16人遭訴

天道盟鐵霸等人雖交保 刑事局：公司恐遭抽銀根、斷金流更頭疼

相關新聞

「幣想」助詐團洗錢23億 天道盟主嫌求交保辯稱「黑道背景是瞎掰的」

「幣想科技」原為合規經營的加密貨幣業者，在2023年底遭天道盟正義會成員施啟仁以1920萬元等值的泰達幣（USDT）收購...

飼養銀龍魚想搞錢大展鴻圖？天道盟、四海幫組詐團 刑事局逮17人

刑事警察局偵九大隊會同雙北、嘉義、屏東警方，日前破獲由天道盟北海會與四海幫海森堂合組的跨境詐騙集團。專案小組從去年底至上...

涉詐騙臺雅老董51億 女主嫌淚盼以300萬元交保：對小孩做心理建設

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾51億元，主嫌羅佩雯、The Hermit隱餐飲集團董事長...

北市表揚阻詐有成 今年「這家銀行」臨櫃行員攔阻最多

台北市警察局今天舉行治安會報，市長蔣萬安頒發感謝狀，表揚中國信託、國泰世華與京城銀行等金融機構。這些銀行行員在5、6月間...

以「金管會唯一授權」廣告詐騙千人破12億 主嫌3人遭收押

「幣想科技」公司負責人、天道盟正義會背景的施啟仁涉助詐團洗錢逾23億，更以「全國唯一金管會授權」打廣告誘騙民眾買幣，短短...

婦人誤信投資陷阱遭詐1200萬 車手竟是暑期工讀的越南大學生

來自越南一名20歲大學生找暑假工讀，卻淪為詐騙集團車手，到羅東向被害婦人收錢時，被警方逮捕送辦並羈押禁見。這名婦人因誤信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。