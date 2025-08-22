2幫派涉共組詐騙集團犯案 刑事局逮17人送辦

台灣2個幫派的成員合組跨境詐騙集團，主嫌天道盟李姓男子隱身在柬埔寨遙控台灣車手，並以金錢吸引馬來西亞人來台擔任取款車手。示意圖／Ingimage

台灣2個幫派的成員合組跨境詐騙集團，主嫌天道盟李姓男子隱身在柬埔寨遙控台灣車手，並以金錢吸引馬來西亞人來台擔任取款車手。刑事局循線逮捕李男等17人送辦。

刑事警察局今天下午召開「破獲2黑幫共組跨境柬埔寨詐騙集團案」記者會，偵查第九大隊第二隊長張伊君說，先前逮捕假投資詐騙集團的取款車手，向上追溯發現背後有幫派操控，經查主嫌為29歲李姓男子。

警方表示，有天道盟背景的李姓男子，夥同詐騙集團誘騙台灣民眾，手法為成員先在臉書（Facebook）隨機搭訕被害人，再稱有投資管道，下載App就可得到高獲利的訊息，實則為假投資詐騙手法。

警方查出共5人受騙，總財損為新台幣7312萬元。而主嫌李姓男子為規避查緝，多次赴柬埔寨，並藏身當地，實則透過手機等方式遙控在台灣的車手前往索取詐騙款項，另名四海幫成員李姓男子也協助此車手團犯案。

刑事局檢視從車手使用的手機發現此集團分工明確，先透過國內水房層層轉交，最後把贓款以虛擬貨幣回送給躲在柬埔寨遙控的犯嫌。

警方先逮捕取款車手，發現有幫派成員操控，經掌握證據，趁李姓主嫌回台，一舉逮人，並從去年底起至今年7月間發動5波拘提搜索行動。

警方搜索期間破獲1處水房據點，並查獲現金、名車等物。警方發現主嫌李姓男子以現金利誘馬來西亞籍民眾來台擔任取款車手。

警方說，李姓男子要求同夥赴馬來西亞徵詢願來台擔任車手的馬國民眾，並告知可提供現金、住宿，但要求來台時須入住指定飯店，且前往指定地點取款後就能離台。此次逮捕2名馬來西亞籍男性民眾涉案，2人都知道來台從事的工作內容。

刑事局警詢後依詐欺、組織犯罪危害防制條例等罪嫌，把李姓男子等17人移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，假投資詐騙案與日俱增，民眾不要點擊或加入來源不明的投資網站，對方提到投資穩賺不賠等話術絕對是詐騙，有疑義可撥165專線諮詢。