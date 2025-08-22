中市警15分鐘阻2詐案　擋下440萬元匯入詐團

快訊

中央社／ 台中22日電

台中市警察局第六分局今天表示，日前短短15分鐘內就接獲2起詐騙案，都是以詐騙圈套誘使民眾匯出現金，幸好銀行人員機警報案，聯手攔阻共新台幣440萬元匯出。

警方說明，案發當天中午，1名74歲女子前往銀行匯款，並向行員表示自己在網路上認識家住聖地牙哥的「男友」，對方為打動芳心，便提議要送出黃金和鑽石來表達誠意，然而高達6萬2000美元（約新台幣180萬元）的報關費就須收貨人承擔。

行員一聽就是詐騙老套路，隨即通報警方到場，經員警及行員勸說下，警方表示，這名女子才驚覺受騙，打消匯款念頭。

不到15分鐘，警方又接到距離不到300公尺外的另家銀行報案指稱，1名83歲老翁至銀行執意提領新台幣260萬元現金，就連女兒在旁勸說也都無效。

警方表示，現場發現老翁手機裡不停跳出陌生訊息，雖經追問後老翁卻仍不願透露對方身分，並憤然離去，這一連串詭異行為也讓警方當場判定是詐騙，並囑咐家人回去後一定還需多加注意老翁動態，以免讓老翁再次前來提款。

第六分局長周俊銘呼籲，「網路交友要留心、陌生電話要小心、帳戶操作要當心」，若遇到不明匯款、提領大額現金等情形，請記得3步驟「冷靜、查證、報警」，也可撥打165反詐騙專線或110報案專線，大家一起守住血汗錢，不讓詐騙得逞。

詐騙

