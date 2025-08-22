彰化老翁誤信玉石投資遭騙90萬　女兒報警逮車手

鄭姓老翁誤信網路廣告，以為投資珠寶可獲利，詐團放長線釣大魚，先出金讓老翁以為有獲利，老翁陸續面交90多萬元，後因資金不足向女兒借錢，女兒才驚覺父親遭詐騙報警逮車手。

彰化縣警察局和美分局今天透過文字表示，和美分局塗厝派出所日前接獲鄭姓婦人報案，指76歲老翁疑似陷入假投資詐騙陷阱，員警循線查出，鄭姓老翁看到詐騙集團在臉書（FACEBOOK）刊登的玉石投資廣告，以為投資玉石可獲利。

警方說，詐騙集團臉書刊登假玉石珠寶投資廣告，鄭姓老翁上當後先加LINE群組買賣玉石，詐團以放長線釣大魚手法，先出金讓被害人誤信真有獲利。

警方表示，鄭姓老翁已陸續面交新台幣90多萬元給詐團車手，詐團再次聯絡老翁相約面交加碼投資29萬元，不過鄭姓老翁因資金不足向女兒借款，女兒才驚覺父親遭詐騙報警。

員警要求老翁和詐團約定在和美鎮1間便利商店面交，員警則進行埋伏，等待雙方面交時上前盤查，當場逮捕47歲邱姓車手，查扣29萬元、提款卡、收據、工作手機等證物，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將邱男移送台灣彰化地方檢察署偵辦。