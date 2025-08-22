快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

彰化老翁誤信玉石投資遭騙90萬　女兒報警逮車手

中央社／ 彰化22日電

鄭姓老翁誤信網路廣告，以為投資珠寶可獲利，詐團放長線釣大魚，先出金讓老翁以為有獲利，老翁陸續面交90多萬元，後因資金不足向女兒借錢，女兒才驚覺父親遭詐騙報警逮車手

彰化縣警察局和美分局今天透過文字表示，和美分局塗厝派出所日前接獲鄭姓婦人報案，指76歲老翁疑似陷入假投資詐騙陷阱，員警循線查出，鄭姓老翁看到詐騙集團在臉書（FACEBOOK）刊登的玉石投資廣告，以為投資玉石可獲利。

警方說，詐騙集團臉書刊登假玉石珠寶投資廣告，鄭姓老翁上當後先加LINE群組買賣玉石，詐團以放長線釣大魚手法，先出金讓被害人誤信真有獲利。

警方表示，鄭姓老翁已陸續面交新台幣90多萬元給詐團車手，詐團再次聯絡老翁相約面交加碼投資29萬元，不過鄭姓老翁因資金不足向女兒借款，女兒才驚覺父親遭詐騙報警。

員警要求老翁和詐團約定在和美鎮1間便利商店面交，員警則進行埋伏，等待雙方面交時上前盤查，當場逮捕47歲邱姓車手，查扣29萬元、提款卡、收據、工作手機等證物，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將邱男移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

車手 詐團 詐騙集團

延伸閱讀

來花50元遊地獄？彰化南天宮鬼月人氣夯 體弱、犯太歲者慎行

女子陽明山倒車撞老翁致重傷　士院判刑7月

「黑人家族」送禮行騙 警方瓦解高雄大寮洗錢機房

彰化畜產嘉年華9月登場 千隻土雞350元促銷、買豬肉送排骨

相關新聞

刪除共犯勾串規定…劍青檢改批民眾黨跳針亂扯 別淪詐騙集團幫凶

民眾黨立委提案修正刑事訴訟法刪除勾串共犯或證人的羈押事由，檢察官改革團體「劍青檢改」今再發聲明批民眾黨「跳針亂扯」提案開...

全台最大「幣想」涉洗錢23億 士檢起訴14人…對主嫌求刑25年

檢方偵辦國內最大虛擬貨幣實體店面交易所「幣想」科技公司，涉嫌替詐騙集團協助把被害人的現金轉成虛擬貨幣，短短一年間洗錢金額...

「黑人家族」送禮行騙 警方瓦解高雄大寮洗錢機房

詐騙集團利用「黑人家族」名義設洗錢水房，刑事局南部打擊犯罪中心等單位長期跟監、蒐證，終於在高雄市大寮區，查獲簡姓男子等8...

影／19歲男「走路環島」邊走邊騙 一路往南假賣演唱會票詐90萬

台北19歲的楊姓男子「走路環島」，卻在網路假借賣演唱會門票名義，涉嫌詐騙至少45名購票人約90萬元。警方在他走路要回台北...

詐騙何其多！彰警忙阻詐 攔下假交友、假兒子詐騙近30萬元

彰化縣王姓男子陷入網戀，要買5萬元遊戲點數為女網友充值，被警攔阻；張姓男子接到「兒子」急需現金周轉生意的來電，到郵局匯款...

「猜猜我是誰」梗用不膩 桃園婦險遭假兒子騙錢

1名80歲的陳姓婦人日前掉進了詐騙集團「猜猜我是誰」詐騙陷阱，於桃園市中壢區台灣銀行中壢分行欲辦理匯款28萬元，陳婦神情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。