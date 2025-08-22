「黑人家族」送禮行騙 警方瓦解高雄大寮洗錢機房

詐騙集團利用「黑人家族」名義設洗錢水房，刑事局南部打擊犯罪中心等單位長期跟監、蒐證，終於在高雄市大寮區，查獲簡姓男子等8人涉案，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

警方調查，5名受騙人在臉書誤入詐團投資圈套，進入「精選資訊（內部）」、「趨勢為王」的群組，遭慫恿「保證獲利，穩賺不賠」之下，下載「72 Pro」的 APP，成為詐團俎上肉，被騙走200多萬元。據了解，詐團為取信他們，甚至透過物流公司寄送理財書籍、鳳梨酥禮盒等禮物。

警方查出簡姓男子（30歲）、湯姓男子（26歲）以「黑人家族」當幫派名稱，一旦有人上當，便指示受騙人將資金匯入指定的人頭帳戶，再由車手自從自動櫃員機提領贓款，交由水房購買虛擬貨幣，轉到國外洗錢。