「黑人家族」送禮行騙 警方瓦解高雄大寮洗錢機房
詐騙集團利用「黑人家族」名義設洗錢水房，刑事局南部打擊犯罪中心等單位長期跟監、蒐證，終於在高雄市大寮區，查獲簡姓男子等8人涉案，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。
警方調查，5名受騙人在臉書誤入詐團投資圈套，進入「精選資訊（內部）」、「趨勢為王」的群組，遭慫恿「保證獲利，穩賺不賠」之下，下載「72 Pro」的 APP，成為詐團俎上肉，被騙走200多萬元。據了解，詐團為取信他們，甚至透過物流公司寄送理財書籍、鳳梨酥禮盒等禮物。
警方查出簡姓男子（30歲）、湯姓男子（26歲）以「黑人家族」當幫派名稱，一旦有人上當，便指示受騙人將資金匯入指定的人頭帳戶，再由車手自從自動櫃員機提領贓款，交由水房購買虛擬貨幣，轉到國外洗錢。
今年2至4月，警方逮捕簡、湯2人，以及涉嫌取款、收水、洗錢的黎姓（29歲）、詹姓（20歲）、林姓（21歲）、陳姓（22歲）、潘姓（22歲）、劉姓（30歲）等8人，查扣手機等證物。全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，8人獲5萬元至10萬元交保。
