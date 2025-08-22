影／19歲男「走路環島」邊走邊騙 一路往南假賣演唱會票詐90萬

台北19歲的楊姓男子「走路環島」，卻在網路假借賣演唱會門票名義，涉嫌詐騙至少45名購票人約90萬元。警方在他走路要回台北途中逮捕他，依詐欺罪嫌移送法辦，經屏東地檢署檢察官聲押獲准。

據了解，楊姓男子自18歲起就涉嫌在網路假賣演唱會門票騙錢，經警方通知未到案，他自稱今年2月間開始「走路環島」行程，要去屏東恆春參加「台灣祭」活動，又在臉書社團或Threads等網路社群，再發出「原價讓票」訊息，稱要轉賣持張學友、林俊傑、告五人、BABY MONSTER、LE SSERAFIM等演唱會門票，吸引歌迷與他聯繫購票。

楊姓男子在環島行程中，提供他將投宿的民宿、飯店的匯款帳號給購票民眾匯款，讓自己免費住宿或搭車及支付生活所需，卻在購票人匯款後「消失」，購票人沒收到門票又聯繫不到他，或沒獲退款才知道受騙。

直到7月，高雄市刑警大隊偵二隊接獲假賣演唱會門票詐騙案，查出楊姓男子真實身分，發現他幾個月來邊走邊玩，落腳台南，查出他7月31日在台南市佳里區，循線在某速食店拘捕他到案。當時他仍帶著背包和「走路環島」標示牌落網，身上僅剩18元現金。