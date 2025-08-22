全台最大「幣想」涉洗錢23億 士檢起訴14人…對主嫌求刑25年

檢方偵辦國內最大虛擬貨幣實體店面交易所「幣想」科技公司，涉嫌替詐騙集團協助把被害人的現金轉成虛擬貨幣，短短一年間洗錢金額達23億元、逾千人受害。檢警4月起發動搜索行動，陸續拘提負責人施啟仁等14人，查扣現金6049萬元、64萬顆USDT等虛擬資產。士林地檢署今偵結，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌起訴14人，並聲請沒收犯罪所得12.75億元。施啟仁在內的3名在押被告今天移審士林地院。

本案由主任檢察官羅韋淵指揮偵辦，檢方指出，施啟仁等人透過未經金管會核准、未完成洗錢防制登記的境外交易所「CoinW（幣贏）」及旗下加盟門店，對外非法提供虛擬資產服務，並假借投資名義吸金，實際卻是詐騙集團的斂財手段。

檢方查出，自2024年起，施啟仁及妻子林女、楊姓商務總監等人分工合作，打著「CoinW」及「幣想科技有限公司」名號，在全台展店逾40家，收取加盟金上百萬元，並透過合作保全公司設置「入金機」收取被害人現金，再由共犯將資金換匯轉往境外購買USDT，層層轉帳製造幣流斷點，掩飾龐大不法所得。

檢方指出，集團成員還對外謊稱「全國唯一金管會授權」，吸引大批投資人上門，截至今年4月止，全台已有1539人受害，遭詐金額高達12億7500萬元，洗錢金額更高達23億元。

除主嫌集團外，檢方也查出施啟仁等人遭古姓男子詐騙，古男謊稱可協助公司通過洗錢防制登記，騙取處理費300萬元。

檢方依刑法詐欺取財、洗錢防制法未經登記提供虛擬資產服務及洗錢、組織犯罪防制條例發起指揮犯罪組織等罪嫌，起訴施啟仁、楊姓幹部、王姓股東等13人，另以刑法詐欺罪嫌起訴古姓男子，共14人。

檢方認為，施啟仁犯後態度不佳，拒絕認罪，已造成上千名被害人重大財產與精神損害，請求法院對其加重處斷，判處25年有期徒刑。