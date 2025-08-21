聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙何其多！彰警忙阻詐 攔下假交友、假兒子詐騙近30萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣王姓男子陷入網戀，要買5萬元遊戲點數為女網友充值，被警攔阻；張姓男子接到「兒子」急需現金周轉生意的來電，到郵局匯款時被警攔下，要他先別慌，打電話問兒子，經查證果然是詐騙，保住20多萬元。

據了解，20多歲王姓男子到超商要買5萬元遊戲點數，因金額不小，芳苑警分局二林分駐所員警楊佳憲、陳信翰據報趕到，關心王男為何買遊戲點數。

王男稱一個多月前玩線上對打，結識自稱「思雅」的網友，對方找他對打或組隊打怪，互動越來越密切，思雅稱他「老公」，他回稱對方「老婆」，雖從未與思雅見面，因互動良好而相信對方，答應為思雅買5萬元遊戲點數充值。

員警使用Google瀏覽器進行以圖搜圖比對思雅大頭貼，顯示這是一名網紅照片，即判定王男遇到「假交友真詐財」，員警出示打詐儀表板及案例勸說20多分鐘，王男才放棄買點數。

另一70多歲張姓男子到郵局辦理匯款20多萬元，說要匯給兒子，但帳戶所有人不姓張。二林分駐所員警黃振勝、簡意純、蕭至崴據報到郵局，關懷張男為何匯款，他答稱接到兒子來電說急需現金周轉生意，要匯款到指定帳戶。員警建議先聯絡兒子問清楚再匯不遲，張男撥通電話，兒子否認曾打電話給老爸要求匯款。

芳苑警分局今表示，網路交友、忽然接到親友來電，凡是談到錢就要提高警覺，先查證清楚，否則錢匯出去就追不回來，若存疑無法確定，可撥打165反詐騙專線或詢問警方，以免被詐騙。

彰化縣芳苑警分局員警到二林郵局關懷急著要匯款給「兒子」的張姓男子。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局員警到二林郵局關懷急著要匯款給「兒子」的張姓男子。圖／民眾提供

詐騙 郵局 彰化 帳戶

延伸閱讀

台中銀行攜手彰化家扶「有愛無礙 與您同在」少年數位防阻詐行腳活動

歷史建築文化路郵局修復延宕 王美惠批中華郵政拖延環境惡化

退休警官經過郵局見一幕頓生警覺 立呼昔日戰友馳援逮2車手

金門山外郵局大樓動土 王國材：郵務轉型走向智慧物流

相關新聞

詐騙何其多！彰警忙阻詐 攔下假交友、假兒子詐騙近30萬元

彰化縣王姓男子陷入網戀，要買5萬元遊戲點數為女網友充值，被警攔阻；張姓男子接到「兒子」急需現金周轉生意的來電，到郵局匯款...

「猜猜我是誰」梗用不膩 桃園婦險遭假兒子騙錢

1名80歲的陳姓婦人日前掉進了詐騙集團「猜猜我是誰」詐騙陷阱，於桃園市中壢區台灣銀行中壢分行欲辦理匯款28萬元，陳婦神情...

新光三越台南小北店還沒開幕即遭冒名 業者立刻報案追究

新光三越台南小北店預定本月29日開幕，然而，實體店面都沒有開張，即有不肖人士假冒新光三越名義開設臉書粉絲專頁投放詐騙廣告...

這輛車為什麼一直跟著我們？警方抓車手 監控手先落網

彰化縣北斗警分局緝捕詐騙集團車手時，更換埋伏地點，有一輛車跟著移動，還停在埋伏員警的車輛後面，員警上前盤查，原來是詐團監...

影／北市婦被詐信「黃金大禮」要匯120萬 警一查...銀行不存在

台北市林姓婦人在網路交友誤信詐騙集團話術，天真以為只要協助匯款，就可以收到「旅居俄羅斯友人」的黃金與外幣大禮，日前奔至郵...

影／投資泰達幣稱買黃金提領100萬 警提醒是詐騙…男轉身走人

37歲王姓男子日前至沙鹿區某銀行欲提領新台幣100萬元，行員照例關心提款用途時，王男藉口欲向銀樓買黃金做為投資，對於當前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。