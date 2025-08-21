「猜猜我是誰」梗用不膩 桃園婦險遭假兒子騙錢

1名80歲的陳姓婦人日前掉進了詐騙集團「猜猜我是誰」詐騙陷阱，於桃園市中壢區台灣銀行中壢分行欲辦理匯款28萬元，陳婦神情緊張，形跡可疑，該分行駐警保七員警立即上前關懷。

陳婦於8月14日下午2時許赴台灣銀行中壢分行欲辦理匯款28萬元，經保七員警、台銀政風人員及行員給予關懷提問，陳婦表示，13日接獲自稱是「兒子」的來電，稱手機電話號碼換了，並要求她加入LINE聯絡後，兒子稱因購買貨品急需資金。

陳婦於14日上午已依指示自彰化銀行匯出30萬元至華南銀行帳戶，經行員協助查詢後，該匯款已遭提領，下午來台灣銀行準備再匯出28萬元。

保七員警提醒陳婦要小心是否是詐騙案件，陳婦堅稱對方是其兒子本人，聲音絕無差錯，堅信不已。保七總隊員警展現高度警覺與耐心，從詐騙手法詳加解說，列舉多起類似案例，並進行「馬拉松式」耐心勸說約1小時，婦人對保七員警的協助仍存疑。

最終，保七員警主動用LINE回撥詐騙集團來電查證，對方語塞無法回答並迅速掛斷，保七員警隨即撥打婦人兒子原本電話與本人確認，並證實未要求母親匯款，婦人才驚覺自己險遭詐騙，保住婦人的血汗錢。

保七總隊表示，詐騙集團常利用「猜猜我是誰」手法，假冒親人身分要求加LINE，進而設下急需匯款的陷阱，利用長者對家人的關愛與信任進行詐騙。警方呼籲民眾接獲可疑來電或要求匯款時，務必冷靜求證，多一分查核，就能少一分損失。也再次呼籲民眾，如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線求助。