加入骨董社團遇詐騙　台中男匯款前警銀及時攔阻

中央社／ 台中21日電

台中陳姓男子日前加入網路骨董買賣社團，有網友自稱收藏家，提供照片稱有內部管道可投資骨董，陳男到銀行要匯款時，行員發現有異報案，員警到場確認為投資詐騙，聯手保住民眾積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所18日下午1時多，接獲轄內玉山銀行行員報案稱，有男子疑似遭到投資詐騙，欲將現金匯至不明帳戶，請警方前往協助。

經員警到場了解，60多歲陳姓男子日前瀏覽社群網站加入某骨董買賣社團，認識1名自稱「阿傑」的網友，對方自稱古物收藏家，並提供古物、玉飾照片，強調是內部管道可限量釋出「珍藏品」供投資。

陳男在對方鼓吹下，便依指示至銀行要匯款新台幣20萬元，員警到場後查看陳男手機對話紀錄，發現對方使用簡體字回覆且提供古物照片模糊不清，甚至部分照片可在網路上搜尋到，確認為投資詐騙。

經員警說明類似投資詐騙手法，讓陳男驚覺遭詐，最後放棄匯款避免財物損失。

