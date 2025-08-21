新光三越台南小北店還沒開幕即遭冒名 業者立刻報案追究

新光三越台南小北店預定本月29日開幕，然而，實體店面都沒有開張，即有不肖人士假冒新光三越名義開設臉書粉絲專頁投放詐騙廣告，引起該公司高度重視，立即向轄區台南市警五分局報案追究外，也在官方粉絲專頁發布澄清公告，提醒消費者小心。

台南市警五分局公園派出所所長王瑞勳說，分局已接獲報案並同時成立專案小組，積極追查幕後不法集團。他呼籲，民眾購物前應留意網站成立時間及粉絲數，如發現可疑立即撥打165或110求證，共同守護財產安全。

據調查，新光三越小北門店剛開始創臉書的時候，有衝按讚數流量，目前有3.4萬追蹤者，1.9萬按讚數。所以，有部分網友在搜尋的時候加到假帳號，才會有假帳有1.2萬追蹤。警方提醒，要區分真假帳號，除了按讚數、追蹤人數，還要確認下面貼文的互動。

新光三越台南小北店為此在官方粉絲團上發布澄清公告，「我沒有賣路威香水也沒有賣離子夾」，稱本公司近期發現有不肖人士假冒新光三越名義開設FB粉絲專頁投放詐騙廣告！該粉絲專頁非屬新光三越所設立，並已侵害本公司商標權等權利。本公司刻正追究中，為避免顧客登入後遭到詐騙，或誤提供個人資料等權益受損等情形，特此澄清！

同時，公司請消費者認明：

新光三越 台南小北門店FB粉絲專頁→https://www.facebook.com/skm361/

新光三越線上購物方式為：

skm online→ https://online.skm.com.tw/