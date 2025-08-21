快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

這輛車為什麼一直跟著我們？警方抓車手 監控手先落網

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗警分局緝捕詐騙集團車手時，更換埋伏地點，有一輛車跟著移動，還停在埋伏員警的車輛後面，員警上前盤查，原來是詐團監控手；後來車手現身，警方一舉逮捕兩人，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

據了解，李姓男子在網路找投資公司並加入股票投資LINE群組，約定面交現金80萬元因錢不夠，向朋友借款卻被告知「你遇到詐騙」，李男半信半疑詢問警方，員警鐵口直斷是投資型詐騙，即組成專案小組準備查緝，李男配合告訴詐團先面交60萬元，約定在某超商外面見面。

員警到超商外面埋伏，有一輛車行駛過來就停在員警的自用車輛後面，詐團聯絡李男改面交地點，員警開車過去換地方埋伏，那輛車也開過去，又停在員警自用車輛旁邊，駕駛人都不下車。員警感到可疑上前盤查，駕駛人（林姓，36歲）一看警察嚇得承認是詐團監控手。

車手（林姓，39歲）出現，向李男收取60萬元，埋伏員警一擁而上，當場查扣皮夾內3千元，偽造的契約書、存款憑證、兩支手機等證物，連同60萬元一併帶回。

北斗警分局長楊志源今表示，網路各種投資商品如強調高投報率、低風險、穩賺不賠等投資用語，尤其是加密貨幣、到府面交、轉投資其它商品，都是投資型詐騙，民眾最好先撥打165防詐騙諮詢專線或到當地分駐（派出）所洽詢，以免血汗錢有去無回。

彰化縣北斗警分局查獲林姓車手、林姓監控手，查扣現金、偽造憑證、手機等證物。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局查獲林姓車手、林姓監控手，查扣現金、偽造憑證、手機等證物。圖／民眾提供

車手 詐團 詐騙集團

延伸閱讀

影／高雄仁武社區放車內10萬工程款飛了 網剛PO提醒文…賊就落網　

鬼滅之刃熱映詐團也盯上 新北女索取免費海報落入詐騙無限城

詐團成員狂發150萬則釣魚簡訊 台中地院因這原因讓他無保請回

手戴5000萬RM粉紅鑽表落網 辣妹詐團女嫌不認重罪...再押2月

相關新聞

這輛車為什麼一直跟著我們？警方抓車手 監控手先落網

彰化縣北斗警分局緝捕詐騙集團車手時，更換埋伏地點，有一輛車跟著移動，還停在埋伏員警的車輛後面，員警上前盤查，原來是詐團監...

影／北市婦被詐信「黃金大禮」要匯120萬 警一查...銀行不存在

台北市林姓婦人在網路交友誤信詐騙集團話術，天真以為只要協助匯款，就可以收到「旅居俄羅斯友人」的黃金與外幣大禮，日前奔至郵...

影／投資泰達幣稱買黃金提領100萬 警提醒是詐騙…男轉身走人

37歲王姓男子日前至沙鹿區某銀行欲提領新台幣100萬元，行員照例關心提款用途時，王男藉口欲向銀樓買黃金做為投資，對於當前...

聯合報防詐論壇 教長輩拆「詐」彈

詐欺犯罪問題嚴重，不僅引發民怨，更成為國人最關切議題。聯合報舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」防詐系列論壇昨登場，結合...

聯合報防詐論壇／彭金隆：5方向加強 打詐是長期抗戰

金管會主委彭金隆昨在聯合報主辦的打詐論壇指出，詐騙是全世界面臨的問題，主要來自於資通訊基礎與普及性，用人工辨識及單點防阻...

鬼滅之刃熱映詐團也盯上 新北女索取免費海報落入詐騙無限城

電影鬼滅之刃無限城篇上映10天票房已突破4億，不料詐團也搭上這股熱潮，以免費贈送海報為由在網站PO文。27歲許女聯繫索取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。