這輛車為什麼一直跟著我們？警方抓車手 監控手先落網

彰化縣北斗警分局緝捕詐騙集團車手時，更換埋伏地點，有一輛車跟著移動，還停在埋伏員警的車輛後面，員警上前盤查，原來是詐團監控手；後來車手現身，警方一舉逮捕兩人，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

據了解，李姓男子在網路找投資公司並加入股票投資LINE群組，約定面交現金80萬元因錢不夠，向朋友借款卻被告知「你遇到詐騙」，李男半信半疑詢問警方，員警鐵口直斷是投資型詐騙，即組成專案小組準備查緝，李男配合告訴詐團先面交60萬元，約定在某超商外面見面。

員警到超商外面埋伏，有一輛車行駛過來就停在員警的自用車輛後面，詐團聯絡李男改面交地點，員警開車過去換地方埋伏，那輛車也開過去，又停在員警自用車輛旁邊，駕駛人都不下車。員警感到可疑上前盤查，駕駛人（林姓，36歲）一看警察嚇得承認是詐團監控手。

車手（林姓，39歲）出現，向李男收取60萬元，埋伏員警一擁而上，當場查扣皮夾內3千元，偽造的契約書、存款憑證、兩支手機等證物，連同60萬元一併帶回。