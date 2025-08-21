影／北市婦被詐信「黃金大禮」要匯120萬 警一查...銀行不存在

台北市林姓婦人在網路交友誤信詐騙集團話術，天真以為只要協助匯款，就可以收到「旅居俄羅斯友人」的黃金與外幣大禮，日前奔至郵局欲匯出120萬元，警方接獲通報趕抵，經同意查看手機對話，更查證發現「越南軍事銀行」根本不存在，她才恍然大悟打消匯款念頭。

中正二分局泉州街派出所日前接獲轄內郵局行員報案，指有民眾堅持匯大筆款項到國外銀行，但面對詢問卻支吾其詞，態度急切，巡邏員警林建均、洪郁翔到場了解，發現林婦稱因旅居俄羅斯的友人透過LINE聯繫，聲稱要跨國海運一個裝滿黃金與外幣的包裹到台灣送她，但前提是她必須先匯款至對方提供的「越南軍事銀行」帳戶。

不久後，甚至還有自稱銀行客服人員的人致電催促，謊稱若不趕快付款，包裹就會遭越南海關充公，林婦信以為真，才急忙到郵局要轉帳120萬元。

警方檢視LINE對話紀錄，發現內容全是詐騙慣用話術，進一步查證更確定「越南軍事銀行」根本不存在，這才讓林婦驚覺自己差點誤將多年積蓄送進詐團口袋，當場向行員與警方頻頻道謝。