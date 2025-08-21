快訊

影／投資泰達幣稱買黃金提領100萬 警提醒是詐騙…男轉身走人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

37歲王姓男子日前至沙鹿區某銀行欲提領新台幣100萬元，行員照例關心提款用途時，王男藉口欲向銀樓買黃金做為投資，對於當前黃金的買賣成交價卻無法說明，員警到場關心時，發現男子不但與1名女子手機對話內容，教導如何應對行員領錢方式，警方又發現手機內有「泰達幣」群組，警方說明是詐騙後，王男離開時表示「打消投資念頭，我不領錢了。」

清水分局表示，37歲王姓男子在銀行內欲提領100萬元，行員覺得有異，深怕男子遭騙，通知警方到場協助了解，男子仍向警方表示自己要去銀樓買黃金存放，警方詢問金價時，男子即時透過手機即查詢，男子「你們問我才查詢金價」，經男子同意警方又檢視手機時，發現該手機有人教導如何應對行員領錢。

王姓男子說，「是網路上認識的女友」並將該手機訊息關閉，但警方又發現手機內有「泰達幣」群組時，當場向男子表示這是詐騙的，強調近來已經處理過相同案件4件了，警方向王男強調，「你遭詐騙了，你是去面交了嗎」，男，「還沒啊！」

清水警方之後又從手機上發現有泰達幣群組，識破男子領錢實為投資泰達幣時，正說明詐騙手法時，男子立即轉身離開，警方仍持續說明、這些都是以穩賺不賠為誘因的投資管道，應提高警覺並詳加查證，王男離開時表示，「打消投資念頭，我不領錢了。」呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資資訊，假投資詐騙仍高居常見詐騙手法第一位。

37歲王姓男子前往銀行欲提領新台幣100萬元，但對於當前黃金的買賣成交價卻無法說明。圖／清水分局提供
37歲王姓男子前往銀行欲提領新台幣100萬元，但對於當前黃金的買賣成交價卻無法說明。圖／清水分局提供
警方從發現王男手機內有「泰達幣」群組，警方說明是詐騙後，王男轉身離開說「打消投資念頭，我不領錢了。」圖／清水分局提供
警方從發現王男手機內有「泰達幣」群組，警方說明是詐騙後，王男轉身離開說「打消投資念頭，我不領錢了。」圖／清水分局提供
37歲王姓男子前往銀行欲提領新台幣100萬元，但對於當前黃金的買賣成交價卻無法說明。圖／清水分局提供
37歲王姓男子前往銀行欲提領新台幣100萬元，但對於當前黃金的買賣成交價卻無法說明。圖／清水分局提供

