影／投資泰達幣稱買黃金提領100萬 警提醒是詐騙…男轉身走人

37歲王姓男子日前至沙鹿區某銀行欲提領新台幣100萬元，行員照例關心提款用途時，王男藉口欲向銀樓買黃金做為投資，對於當前黃金的買賣成交價卻無法說明，員警到場關心時，發現男子不但與1名女子手機對話內容，教導如何應對行員領錢方式，警方又發現手機內有「泰達幣」群組，警方說明是詐騙後，王男離開時表示「打消投資念頭，我不領錢了。」

清水分局表示，37歲王姓男子在銀行內欲提領100萬元，行員覺得有異，深怕男子遭騙，通知警方到場協助了解，男子仍向警方表示自己要去銀樓買黃金存放，警方詢問金價時，男子即時透過手機即查詢，男子「你們問我才查詢金價」，經男子同意警方又檢視手機時，發現該手機有人教導如何應對行員領錢。

王姓男子說，「是網路上認識的女友」並將該手機訊息關閉，但警方又發現手機內有「泰達幣」群組時，當場向男子表示這是詐騙的，強調近來已經處理過相同案件4件了，警方向王男強調，「你遭詐騙了，你是去面交了嗎」，男，「還沒啊！」