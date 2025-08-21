快訊

聯合報防詐論壇／彭金隆：5方向加強 打詐是長期抗戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會主委彭金隆昨在聯合報主辦的打詐論壇指出，詐騙是全世界面臨的問題，主要來自於資通訊基礎與普及性，用人工辨識及單點防阻已不夠，現在已要超前部署。銀行有資源及人才，應有能力可超前部署，未來朝五大面向精進，包括科技阻詐、精準阻詐、協力阻詐、責任阻詐、臨櫃阻詐。

彭金隆說，打詐要成效，絕非政府機關或金融機構，而是全民努力才能完成，打詐是長期抗戰，金管會將致力建立兼具資安韌性等的金融阻詐網。

兆豐金控董事長、銀行公會理事長董瑞斌發表專題演講時指出，依警政署的內部資料觀察，六十五歲以上占被詐騙總戶數約百分之十三，但就財損來看，六十五歲以上卻高達百分之廿五，印證高齡者受騙機率不見得最高，但財損卻非常大。

他說，銀行現在對於打詐合作，最大的問題在如何突破個資法的限制，須透過主管機關，或司法單位共同合作，達成協防打詐的功效。

董瑞斌也分享以兆豐銀大數據分析的潛在受害者性別比率，男性占百分之七十五，另依收入分析，年收入一百萬元以下，潛在受害人分布比率為百分之九十，一百萬至三百萬元者，百分之五點六，而法人戶的受害者，年營業額在五千萬元以下，即中小企業受騙較多。

