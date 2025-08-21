聯合報防詐論壇 教長輩拆「詐」彈

聯合報二○二五防詐系列論壇昨天在政大公企中心舉行，出席貴賓一起合影。記者余承翰／攝影

詐欺犯罪問題嚴重，不僅引發民怨，更成為國人最關切議題。聯合報舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」防詐系列論壇昨登場，結合產官學人士，探討詐騙生態及防堵措施。聯合報社長游美月表示，希望成為改變的起點，透過聯合報力量揭開真相，防堵詐騙。

論壇首場「守護高風險族群：別讓詐騙加深困境」昨舉行，聚焦如何建立更完善防詐保護網，讓政府部門、金融機構、社福機構、企業共同合作，提升脆弱族群識詐能力。

「唯有探索真相之後，才能真正守護人與人之間的信任。」游美月表示，論壇以「TRUTH」為軸心，聯合報作為媒體，希望成為改變的起點，透過聯合報力量，讓揭開真相的訊息傳播出去，防堵詐騙集團，國家社會安全網也能更有力量。

聯合報總編輯王茂臻說，曾有同事長輩被騙一五○萬元退休金，也有剛出社會同事被騙十萬元，兩名記者都願意挺身而出寫下受害經驗，希望傳遞出去讓更多人不再受害；雖然不只台灣有詐騙，但要設法讓詐騙比其他國家更少。

金管會主委彭金隆致詞時指出金融體系阻詐五大工作重點，包括審慎嚴謹進行開戶作業、對異常帳戶及異常交易管控等。

論壇分為守護高齡、科技對策、守護弱勢三大議程，安排九名主講人專題演講及主題座談，由逆風劇團團長成瑋盛開幕演出。兆豐金控董事長、銀行公會理事長董瑞斌說，銀行不只是把關金流Last Mile（最後一哩路），也可作為First Mile（第一哩路），由電信公司協助銀行過濾可疑詐騙簡訊，作為重要Gate Keeper（守門人）亦有其必要。

警政署長張榮興說，目前台灣治安狀況以詐欺最嚴重，防詐就像防疫戰，持續加強查緝詐欺、查找潛在被害人、返還被害款項及防堵涉詐訊息。數發部數位產業署長林俊秀說，關鍵在「數位信任」，將比照歐盟相關法規要求大型平台承擔更多責任。

輔大心理系主任黃揚名、弘道老人福利基金會社會服務處長施淑莉分享協助高齡者識詐，讓老人透過戲劇演出、桌遊等強化防詐。國泰世華銀行洗錢防制部協理林純良，說明銀行AI偵測防詐；台灣芒草心慈善協會社工何嘉祥，提出經濟弱勢者在幫助犯、被害人之間惡性循環。中華電信技術長暨副總經理黃志雄、富邦金控資安長蘇清偉，從法規、技術到金融產業實務探討防詐策略。