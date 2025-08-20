鬼滅之刃熱映詐團也盯上 新北女索取免費海報落入詐騙無限城

電影鬼滅之刃無限城篇上映10天票房已突破4億，不料詐團也搭上這股熱潮，以免費贈送海報為由在網站PO文。27歲許女聯繫索取時，詐團以未完成實名認證為藉口，誘騙許女連續匯款損失達13萬，新北警目前已展開追查，呼籲慎防掉入詐騙無限城。

據了解，27歲許姓女子本月中在社群網站平台Threads上，看到有人PO出贈送鬼滅之刃海報的貼文。許女見狀立刻私訊欲索取。對方一開始以海報免費、僅收小額運費為由要求許女匯運費款，隨後詐團卻以未完成實名認證為藉口，引導許女點擊賣場旁的客服連結與專人聯繫。

「客服人員」聲稱需再匯款進行認證，許女不疑有他短時間內連續匯款達13萬，對方不斷承諾半小時內會收到認證簡訊，不料接著就此人間蒸發。許女此時才驚覺遭詐於14日立即報警。