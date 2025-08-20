快訊

鬼滅之刃熱映詐團也盯上 新北女索取免費海報落入詐騙無限城

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

電影鬼滅之刃無限城篇上映10天票房已突破4億，不料詐團也搭上這股熱潮，以免費贈送海報為由在網站PO文。27歲許女聯繫索取時，詐團以未完成實名認證為藉口，誘騙許女連續匯款損失達13萬，新北警目前已展開追查，呼籲慎防掉入詐騙無限城。

據了解，27歲許姓女子本月中在社群網站平台Threads上，看到有人PO出贈送鬼滅之刃海報的貼文。許女見狀立刻私訊欲索取。對方一開始以海報免費、僅收小額運費為由要求許女匯運費款，隨後詐團卻以未完成實名認證為藉口，引導許女點擊賣場旁的客服連結與專人聯繫。

「客服人員」聲稱需再匯款進行認證，許女不疑有他短時間內連續匯款達13萬，對方不斷承諾半小時內會收到認證簡訊，不料接著就此人間蒸發。許女此時才驚覺遭詐於14日立即報警。

新北警指出，詐團近來利用社群網站平台如Threads、Instagram等，以熱門動漫、偶像的周邊商品為誘餌，透過小額取信與轉往客服雙重技法等話術蠱惑受害者，更有詐團刻意使用合法單位帳戶收取首筆小額費用，以規避系統警示。新北警呼籲民眾，面對不明的轉帳指示，記得多查、多問、多冷靜以免遭詐。

詐團在網路PO文以贈送海報為由誘騙民眾。記者黃子騰／翻攝
詐團在網路PO文以贈送海報為由誘騙民眾。記者黃子騰／翻攝

