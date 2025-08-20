詐欺犯抖音炫耀「300萬只扣7200元」 囂張拍片下場今曝光

廖姓假釋詐欺犯日前在抖音拍片分享自己詐欺落網後的經驗，指自己詐騙300萬元，政府只能強制扣押7200元，並提及想賺錢可以找他等語，不少網友怒罵「詐騙集團都這麼囂張嗎」，雲林地檢署8月15日通知其到案說明後，法務部18日已撤銷其假釋，今廖男已到地檢署報到，並發監雲林第二監獄執行1年11月的殘刑。

廖姓假釋詐欺犯日前在抖音拍片分享自己詐欺落網後的經驗，指自己詐騙26人得手300萬元，政府只能強制扣走7200多元，「因為都花完了，所以能扣到的不多。」甚至還在影片中說「想賺錢可以找我，我會給你們各種意見。」該段影片在網路引起公憤，不少詐騙受害者或家屬在網路留言痛罵，有網友說「現在詐騙都這麼囂張嗎」，並批法官判太輕。

廖男後續發出道歉影片，仍無法平息大眾怒火，雲林地檢署表示，27歲的廖男前因詐欺等案件，經法院判處有期徒刑6年5月確定，入監服刑後於今年1月23日假釋附保護管束出監，管束期間至2027年1月12日，他在網路社交平台高調拍攝並發布內容惡劣、挑釁犯罪被害人、司法威信及社會良知的影片，已於年8月15日晚間通知其到案說明。

地檢署表示，廖男違反法定應遵守事項，情節重大，依相關規定向法務部提報撤銷其假釋，法務部18日撤銷其假釋後，地檢署通知廖男今天上午10時到案執行，為防止其逃亡，並商請雲林縣警察局啟動防逃機制，全程監控其動態。廖男已於今日上午至地檢署報到，並發監雲林第二監獄執行1年11月10日殘刑。