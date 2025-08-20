刑事警察局副局長陳世煌與滙豐台灣銀行董事長David Grimme紀睿明共同主持簽署儀式。圖：刑事局提供

為強化「公私協力」的反詐防線，刑事警察局持續與民間企業攜手合作，共同打擊詐騙犯罪。此次由滙豐（台灣）商業銀行積極響應政府政策，於今(19)日與刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄，由刑事警察局副局長陳世煌與滙豐台灣銀行董事長David Grimme紀睿明共同主持簽署儀式，現場並有識詐宣導專責團隊、洗錢防制與科技防詐相關單位出席，共同見證這項重要里程碑。

刑事局表示，根據警政署「165打詐儀錶板」數據顯示，今(114)年7月每日平均受理詐騙案件數為530件、財損金額約2億76萬，較去年8月至今年6月同期平均（案件數546件、財損3億32萬）分別下降2.9%與16.9%，顯示在全民防詐意識提升、公私部門密切合作下，整體防詐工作已見初步成效。

然而，刑事局指出，假投資與假交友投資詐財類型詐騙仍為當前主流。詐騙集團利用社群平台的演算法精準投放訊息，鎖定潛在被害人，以求職、交友或投資等話題誘導信任，進一步引導加入詐騙LINE群組，再以操作虛假網站或APP誆稱可獲取高額報酬，初期甚至讓民眾部分獲利以提高信任度，致使不少人為追求報酬，進而動用保單解約、動產借貸、抵押不動產等方式投入鉅資，最終造成重大財損。

刑事局副局長陳世煌於致詞中指出，滙豐（台灣）商業銀行長期關注社會議題，高度展現企業社會責任，對於守護客戶辛勤所得不遺餘力。此次合作主軸為交流165反詐騙諮詢專線資料庫、識詐教育等合作，減少被害人再次遭詐騙之風險；藉此機會，也請滙豐（台灣）商業銀行協助刑事局推廣「165打詐儀錶板」專屬網站，並鼓勵相關部門工作夥伴能善用網站上的各項資源，並加以分享網站上之最新詐騙案例、手法拆解、防詐小撇步等豐富資訊。

刑事局強調，該局與滙豐（台灣）商業銀行將透過密集的交流、合作，運用彼此資源積極遏止詐騙發生，共同守護國人財產安全，攜手打造一個更加安全的金融環境，用實際行動守護台灣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局與滙豐台灣銀行合作 強化打詐、洗錢防制