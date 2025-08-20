免費贈鬼滅之刃海報有詐 受害人遭騙13萬元

快訊

中央社／ 新北20日電

新北市警局刑大今天指醒，鬼滅之刃電影近來上映，但卻被詐騙集團相中，竟以免費贈送「鬼滅之刃」海報方式來誘使民眾上當，藉一再話術引導下，共遭詐騙新台幣13萬元。

新北市警局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，近期有民眾在社群網站平台Threads上，看到稱贈送「鬼滅之刃」海報的貼文，心想「免費拿海報，怎能錯過？」便立刻私訊索取。

刑大表示，這看似免費的好康，竟是詐騙集團所設的陷阱，讓被害人一步步踏入詐騙的「無限城」。

刑大表示，對方一開始以海報免費、僅收小額運費為由，誘使被害人匯款，還特意使用知名慈善基金會帳戶，營造安心假象。隨後，詐團以「未完成實名認證」為藉口，引導被害人點擊賣場旁的客服連結，轉往LINE 與名為「線上客服003」的人聯繫。

刑大表示，在對方以話術連番聲稱，需再匯款進行「認證」，讓被害人連續匯款，總計損失高達13萬餘元，卻遲遲沒有收到認證簡訊，對方從此人間蒸發，LINE再也聯繫不上，被害人才驚覺受騙了。

新北市警察局詐欺防制辦公室指出，詐騙集團近來大量利用社群網站平台如Threads、Instagram等，以熱門動漫、偶像的周邊商品為誘餌，透過「小額取信」與「轉往客服」雙重技法施展話術，逐步蠱惑受害者。提醒民眾應「多查、多問、多冷靜」，慎防受騙。

被害人 詐騙集團 鬼滅之刃

